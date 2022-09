Aitana comparte el emotivo texto que ha escrito su padre tras el final de la gira

La semana pasada Aitana concluía su 11 Razones Más Tour por todo lo alto. La cantante colgaba el cartel de sold out en el Wizink Center por segunda vez en tan solo una semana, siendo la confirmación de que ha sido una de las giras más exitosas del año.

Ahora, la artista catalana se prepara para cruzar en charco y actuar por primera vez en Latinoamérica, donde realizará conciertos en México, Argentina, Chile y Uruguay entre los meses de octubre y noviembre, antes de cerrar la etapa de 11 Razones para centrarse en su tercer trabajo discográfico.

Una vez terminada la mini gira de despedida por nuestro país, su padre, que también es su mayor fan, ha querido compartir una carta abierta donde escribe unas emotivas palabras hacia su hija y hacia todos los que han hecho posible esta gira. «este texto de mi padre es muy bonito, te quiero mucho papá» escribía la cantante en sus historias de Instagram.

«Podemos decir: ¡Impresionante, qué bonito, espectacular! Y sinceramente es así, no lo puedo ver de otra forma. Pero esto no sale por que sí, por casualidad, por suerte, NO! Esto es el resultado de mucho trabajo de mucha gente, de día si y día también, de cómo hacerlo de la mejor manera para ofrecer a todxs vosotrxs lo que os merecéis», comenzaba la carta.

El padre de la artista, continuaba agradeciendo a «toda esa comunidad de AITANERS que de forma natural se ha forjado durante estos años de la que yo también me considero uno de ellos, jajajajja, y de la que podemos estar más que orgullosos por vuestra forma incondicional de estar ahí, día tras día, de cómo queréis y apoyáis a vuestra Artista favorita. Solo puedo decir que sois increíbles.’»

La carta continuaba con unas palabras dedicadas al equipo de la artista: «A esa familia que se ha formado de músicos, bailarinxs, técnicos, estilistas, conductores, y un sinfín de personas. Mi queridxs Jesús de Paula, Alex Saint, Ricard, Nathy, Andreu, Eze, Nando, Ludo […] Por supuesto a OLGA, por estar desde un principio en todo esto. Sin dudarlo en ningún momento, por su profesionalidad, personalidad, por luchar y cuidar de su prima y ARTISTA en todo momento. La mejor manager que quisiera tener un artista».

Finalmente, sus últimas palabras van dedicadas, como no podía ser de otra manera, hacia su hija: «Todo esto capitaneado como no puede ser de otra forma por AITANA, que con su ingenio, capacidad de trabajo, ideas, ganas, ilusión, sencillez y sacrificio ha hecho ese punto de unión de todo los expuestos anteriormente , y como resultado os haya ofrecido el “11 RAZONES + TOUR“. Y sí, has venido para QUEDARTE» finalizaba el emotivo texto, con el que demuestra que no puede estar más orgulloso de su hija.