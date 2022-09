Aitana no decepciona con ‘Otra vez’, uno de los sencillos más esperados

Aitana está apunto de embarcarse en una nueva experiencia artística, pues en las próximas semanas cogerá un avión con rumbo a América Latina, donde hará 8 paradas en localidades de países como Argentina, México, Chile y Uruguay. Pero, antes sabía que tenía una cosa muy importante pendiente con sus fans, la cual no podía dejar pasar antes de concluir su tour por su tierra, España.

Esa cosa en cuestión es la publicación de uno de sus temas más esperados, OTRA VEZ. Durante su paso por el WiZink Center el pasado fin de semana, la artista catalana sorprendió a sus seguidores al cantar por primera vez este nuevo single. Por ello, en su segunda y última noche en el recinto, la cantante ha dejado todo más que listo para que el público cante con ella los versos del tema.

Esta noche a las 00:00 sale “OTRA VEZ” 🤭 — Aitana (@Aitanax) September 21, 2022

Disponible en todas y cada una de las plataformas de streaming, con OTRA VEZ, Aitana le vuelve a cantar al desamor y el desengaño. Un sencillo que atrapa desde la primera escucha y con el que no volver a darle al play se convierte en una misión prácticamente imposible.

Y es que, no todos los artistas consiguen transmitir tanto como lo hace la cantante con todas y cada una de sus canciones. Un estreno que, como era de esperar, ha sido recibido con los brazos abiertos por todos sus fans. De hecho, aunque el sencillo no cuenta, al menos todavía, con su videoclip oficial, eso no ha impedido que el tema se haya convertido en tendencia nada más ver la luz del mundo.

Un estreno completamente arrollador con el que Aitana ha dejado claro una vez más que su nueva era musical promete llegar más fuerte que nunca. ¡Una autentica maravilla!