La espera ha sido larga, pero por fin, este martes 10 de mayo ha visto la luz ‘La canción que no quiero cantarte’, la primera colaboración de Aitana y Amaia. Una canción que estará incluida en el nuevo disco de la pamplonesa, ‘Cuando no sé quién soy’, que se publicará este viernes 13 de mayo.

Han tenido que pasar cinco años para que ambas artistas unan sus voces en una misma canción. No obstante, las cosas buenas llevan su tiempo y parece que Aitana y Amaia han seguido esa frase al pie de la letra, pues tras el lanzamiento de su colaboración, han conseguido superar cualquier expectativa.

Aitana y Amaia se ganaron el cariño de millones de españoles durante su paso por ‘OT 2017’, programa de La 1 de TVE donde se dieron a conocer, y tras el cual, ambas comenzaron una brillante carrera en el mundo de la música. A pesar de tomaron caminos profesionales muy diferentes, gracias a esta canción sus caminos han vuelto a unir.

‘La canción que no quiero cantarte’ es un tema rebelde, cañero y con una letra que no deja a nadie indiferente tras la primera escucha. Una canción en la que los estilos y las voces de ambas artistas se fusionan a la perfección y muy diferente a lo que ambas nos tienen acostumbrados.

Como curiosidad, se trata de una canción que ha sido escrita por Amaia junto a C Tangana, y producida por uno de los productores españoles del momento, Alizzz, con quien la artista pamplonesa ya ha trabajado en anteriores ocasiones.

Desde el momento en el que Aitana y Amaia actuaron juntas en la cuarta gala de ‘OT 2017’, sus fans pedían a gritos una colaboración fuera del programa. Casi cinco años después, esa colaboración se ha hecho realidad. ‘La canción que no quiero cantarte’ no es la canción que sus fans esperaban, sino que es mucho más, pues para bien o para mal, no ha dejado a nadie indiferente.