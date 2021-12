La cantante lírica Ainhoa Arteta quiere despedir ya el 2021 y es que, aunque ha podido aprender mucho, no ha sido del todo fácil. Ha tenido que ir esquivando todo hasta encontrar estabilidad y por ello ha compartido un vídeo donde cierra este año que empezó contagiándose de Covid-19 y que le acabó haciendo utilizar silla de ruedas, después tuvo un cólico nefrítico y tuvieron que amputarle parte del dedo índice de la mano derecha y un dedo del pie derecho. Por si no fuese poco todo esto, se separó de Matías Urrea, diferentes dolores, pero todos dolorosos.

Así, la artista vasca ha enseñado un vídeo en el programa ‘Cumbres’ de RTVE en donde a través de imágenes suyas con una banda sonora como ‘Nessum dorma’ de Puccini, pero versionada por Luciano Pavarotti, ha reflexionado de todo lo ocurrido y ha dejado claro que va a superar todos y cada uno de ellos. «Adiós 2021. Por fin nos dices adiós. Me has cambiado la vida así de repente, sin esperarlo. Has puesto a prueba mi capacidad de aguante, mi resistencia. Has puesto mi vida al borde de un precipicio. Has probado mis fuerzas más allá de lo soportable. Me has hecho llorar de dolor, de rabia, de miedo, de vértigo», ha comenzado diciendo.

“He tenido que volver al punto de salida cargando mi, cada vez más, pesada mochila”, ha confesado la soprano haciendo entrever que ha ido superando uno a uno los baches. «Entendí que el final de mi camino me estaba esperando más arriba, más lejos, más alto, y seguí creyendo, seguí luchando, seguí y seguí y seguí incansable día a día. Usé el silencio como escudo ante la ofensa, la profundidad de mis raíces para ser capaz de mirar muy alto, busqué mi fuerza interior para nadar contra corriente. Me levanté siempre después de cada tropiezo, de cada recaída, de cada decepción», ha expresado. No obstante, la cantante siempre ha seguido firme sin dar declaraciones de nada personal, dando a entender que estaba todo bien y que todo es posible.

“2021, aquí estoy para tu sorpresa derrotándote yo a ti en tus últimas horas. Sigo en marcha: llegaré a la meta, alcanzaré la cumbre. Mira lejos, muy lejos, más lejos, venceré», ha finalizado, dejando claro que el 22 será el «año de la esperanza, de la ilusión, de la recuperación”. Ainhoa Arteta se enfrenta a un proceso de recuperación y volverá pronto a subirse a los escenarios. La publicación se ha llenado de comentarios de apoyo y entre ellos se encuentra el de su amiga Fiona Ferrer: El día que optaste por el silencio y luchar por ti ya venciste. Este 2022 será el año del resurgir. No pienses que el 2021 fue un mal año. Piensa que fue el año donde viste quién de verdad importa y quién de verdad está. No sólo aquellos que aplauden y sonríen cuando el interés manda. Te quiero», escribiói. Poco a poco, los obstáculos desvanecen y los conciertos quedan más cerca.