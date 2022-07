Agoney pone fecha de estreno a ‘Cachito’, su esperado single

Por fin se ha terminado la espera. Después de una larga travesía por el desierto, el cantante Agoney ha posteado en sus redes sociales que estrenará nuevo single el día 15 de julio. Llevará por nombre Cachito y promete ser uno de los temas que más refresquen este verano. La canción tal y como ha podido confirmar el artista tinerfeño irá acompañado por un videoclip, que ha podido catalogar de fantasía.

Hacia ya casi cuatro meses que no recibíamos noticias musicales del campeón de la novena edición de Tu Cara Me Suena. Y es que, desde el día que ganó este concurso y sacó a la luz su famosa canción Bangover no habíamos podido disfrutar de una nueva melodía del cantante de Adeje.

Toda esta información la ha revelado en sus diversas redes sociales. En Instagram podemos ver la portada que llevará Cachito. En ella se aprecia a Agoney comiendo una tarta de cumpleaños y en las velas en vez de haber números podemos leer el nombre de la canción.

Agoney esta viviendo un momento más que dulce en cuanto a las actuaciones en vivo. Estuvo presentado su canción Bangover en la pasada edición de LOS40 Primavera POP 2022, y ahora se prepara para algo incluso más grande si cabe, la celebración del Orgullo LGTBI en Madrid. Su actuación está prevista para el domingo 10 de julio en la Plaza de España madrileña, que ese día estará sin duda abarrotada de gente.

Que la celebración del Orgullo es un cartel inmejorable para la presentación de su nueva canción no es ajeno a Agoney; y esto lo podemos ver en el intercambio de tweets que ha protagonizado el cantante chicharrero con una de sus fans cuando ella escribía «espero que nos cantes un cachito en el orgullo», a lo que él respondió “Podemos hacer solo un cachito o..»