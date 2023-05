Adara Molinero y el resto de concursantes de ‘Supervivientes 2023’ se bañan desnudos en el mar

El pasado domingo disfrutamos de una nueva entrega de Supervivientes Conexión Honduras con Ion Aramendi y Laura Madrueño. Tras conocer el primer salvado de la semana, así como la decisión del equipo médico sobre la continuidad de Manuel Cortés en el reality, pudimos ver unas imágenes en las que Adara Molinero y el resto de concursantes fueron protagonistas.

Y es que, tras 87 días conviviendo juntos en los Cayos Cochinos de Honduras, es evidente que los robinsones han perdido todo tipo de vergüenza y pudor entre ellos. Tanto es así que vimos cómo Adara Molinero era la primera en animarse a bañarse, completamente desnuda, en aguas hondureñas.

“¿Vamos? Nunca lo he hecho”, aseguró la concursante de Supervivientes 2023, visiblemente emocionada. “¡Allá voy!”, exclamó. Sin pensárselo dos veces, la madrileña se quitó la ropa para bañarse en el mar, desnuda. Acto seguido, Jonan Wiergo, Alma Bollo y Artùr Dainese decidieron sumarse.

En un momento dado, Adara Molinero quiso bromear: “¡Busco a mi Adán!”. Motivo por el cual, Artùr no dudó en acercarse a ella. Esto provocó que la madrileña se mostrara muy contundente: “Estoy en pelotas. No te me arrimes, ¡eh!”. En un momento dado, decidió canturrear lo siguiente: “Cuando me baño en la playa desnudita es felicidad”.

Esta situación provocó que Artùr y Adara Molinero volvieran a tontear. Y todo porque él no tardó en bromear sobre lo “blanquitas” que tenía sus partes íntimas. Ella no tardaba en responder con un gesto: saliendo del agua de lo más sexy. En un momento dado, aprovechando un descuido de la madrileña, el ucraniano quiso coger a la joven por detrás, elevándola.

Jonan Wiergo no tardó en hablar: “¡Controla los metros de distancia!”, a lo que Adara Molinero respondió: “Y más con eso al aire”. Acto seguido fue Artùr quien salía del agua, y ella no tardó en vitorearle. Todo ello mientras hacía un comentario que no pasó desapercibido: “Oh my God! He visto unos cataplines”. Sin duda, los concursantes de Supervivientes 2023 vivieron un instante que recordarán para siempre.