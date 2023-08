Adara Molinero: su reacción ante la profunda reflexión de Jonan Wiergo tras ‘Supervivientes 2023’

Supervivientes es una experiencia que marca de por vida. Así lo han hecho saber todos los que han pasado por alguna edición del concurso, y ahora, ha sido Jonan Wiergo, concursante de la última edición del reality, quien a través de sus redes sociales ha publicado una reflexión, cuyas palabras han emocionado a Adara Molinero.

«Más de un mes desde este momento y sigo dándole vueltas a todo lo que viví. Al salir le dije a todo el mundo que no quería volver a recordar y que intentaría pasar página rápido, pero es complicado desconectar después de los cuatro meses y volver a conectar tan rápido con la vida que tenía antes de irme», comienza el texto de Jonan.

Y añade: «Hay muchas cosas que han cambiado en mí, y todo ha sido gracias al aislamiento, y eso me hace pensar mucho en la cantidad de cosas, muchas de ellas, innecesarias en nuestro día a día». Un mensaje que ha tenido una gran repercusión.

«No sé si servirá de mucho pero si me estás leyendo, te lanzo un mensajín: aprovecha las buenas personas, evita las negativas, trabaja por y para ti, y si tienes que dar un puto cambio radical, hazlo. Intenta no frenarte, porque esto es real, y es que no es la gente la que nos frena a hacer cosas, sino nuestra propia mente la que nos juega malas pasadas. Estás solito en este mundo, y algunas personas te van a acompañar en el camino, así que disfruta de ellas y aprende lo que puedas», concluye su mensaje.

Adara Molinero ha respondido a la reflexión de su amigo, asegurando a Jonan que siempre va a estar a su lado: «Me ha pasado lo mismo. Las personas que nos acompañan en nuestro camino llamado vida te pueden llegar a influir mucho positivamente o negativamente. Por supuesto el cambio si lo necesitas está solamente en nuestra mano».

Y ha añadido: «Esta experiencia dura y maravillosa nos ha marcado de por vida. Ojalá nunca nunca se nos olvide lo que pasamos, lo que vivimos y lo que sentimos en todos los sentidos. Te quiero mucho te llevo tatuado en mi piel pero también en mi corazón».