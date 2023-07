Adara Molinero se niega a participar en este reality y se sincera sobre su futuro en televisión

Adara Molinero se ha convertido en uno de los rostros televisivos más queridos de nuestro país. Tras haberse dado a conocer en Gran Hermano, unos años después ganó GH VIP, y hace tan solo unas semanas, puso fin a su paso por Supervivientes 2023, donde quedó en un segundo puesto.

Son muchos los seguidores de la madrileña que se preguntan si volverán a verla en televisión, y la propia Adara ha querido responder a esta duda, publicando un mensaje a través de sus redes sociales, con el que aclara su futuro en este medio.

«Sinceramente no sé si volverá a pasar… (sabéis que sólo hago cosas que me llamen mucho la atención) pero ojalá nos volvamos a ver a través de esa gran pantalla algún día”, unas palabras con las que Adara deja la puerta abierta a la posibilidad de aceptar un nuevo proyecto en televisión.

Sinceramente no sé si volverá a pasar… (sabéis que sólo hago cosas que me llamen mucho la atención) pero ojalá nos volvamos a ver a través de esa gran pantalla algún día 📺 Me da mucha pena que todo haya acabado porque me escribís continuamente echándome de menos 🥹 💔

— ADARA MOLINERO 💜 (@AdaraMolinero) July 17, 2023