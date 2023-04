Los concursantes de Supervivientes 2023 cada vez están más cansados y empiezan a notar el hambre y la falta de comida. Su lucha diaria por conseguir alzarse con la victoria en las pruebas, y poder disfrutar de una buena comida o privilegios para su convivencia en la isla, está generando cada vez más enfrentamientos. En especial con Adara Molinero, a quien muchos de sus compañeros quieren fuera del concurso y hacen todo lo posible para que se cumpla.

El equipo formado por Adara, Bosco, Jonan, Diego y Yaiza debía subir a ver al Pirata Morgan para obtener su recompensa por haber ganado la prueba anterior. Allí les estaba esperando una serie de platos con pinchos de tortilla y pan de diferentes tamaños. Desde media ración hasta unos pocos centímetros de esta. En ese momento, los concursantes debían ponerse de acuerdo para decidir quién comía cada plato, generando así una gran pelea.

Llegado el momento de las votaciones, Yaiza, Diego y Bosco decidían que Adara Molinero debía comerse el plato de la tortilla más pequeño. La influencer se negaba rotundamente a quedarse con ese plato al argumentar que ella es la que pesca en la isla y gracias a eso tienen mucha comida, y explicando que ese debería corresponderle a la mujer de Ginés Corregüela, pues lleva muchísimo menos tiempo dentro de la isla.

«No es justo, no estoy de acuerdo. No hay más que ver su cuerpo y el mío, estoy en las reservas, no me quedan. No es tanto como el trozo de la tortilla, es que me echen por tierra mi trabajo. Yo pesco, hago supervivencia. Yo valgo como superviviente y no voy a dejar que me minen», decía entre lágrimas. Al no decidir quién se comía cada trozo y Adara Negarse rotundamente a quedarse con el más pequeño, el equipo perdía la recompensa y ninguno pudo comer.

Por su parte Yaiza, lejos de ponerse en su lugar decidía agrandar la polémica: «Si hombre, cuando acaba el tiempo baja llorando. Vamos hombre. Como vuelva a decir algo del físico… lo que está es envidiosa. Está en un resort y dice encima que hace cosas, cuando no la he visto hacer nada en las semanas que llevo aquí, comentaba a sus espaldas.