‘Supervivientes Tierra de Nadie’: ceremonia de salvación y Arelys Ramos en plató, esta noche

Esta noche, a partir de las 22:00 horas, podremos disfrutar de una nueva entrega de Supervivientes Tierra de Nadie presentada por Carlos Sobera y Laura Madrueño. De esta manera, seremos testigos de una nueva ceremonia de salvación. Recordemos que los nominados de esta semana son Adara Molinero, Asraf Beno, Ginés Corregüela y Yaiza Martín.

El concursante que tenga un mayor número de votos acumulados se salvará de seguir entre los propuestos para abandonar Supervivientes 2023. Será una decisión de la audiencia, a través de los votos que emiten a través de la aplicación gratuita de Mitele. Será el próximo jueves cuando conozcamos el nombre de la persona que pondrá rumbo a la Playa de los Olvidados.

Por si fuera poco, seremos testigos de dos nuevos juegos con diversas recompensas. Uno de ellos será “por el lujo”, donde se pondrá a prueba el equilibro de nuestros supervivientes. El otro juego en cuestión, los robinsones descubrirán cómo el nivel de sinceridad que muestren será absolutamente crucial para lograr el éxito.

Arelys Ramos está de vuelta tras #Supervivientes2023, regresa a la civilización y hace una petición que le ha hecho a su familia: «Que me dejen una semana» 🤔 https://t.co/uZP4qw7rRX — Supervivientes (@Supervivientes) April 24, 2023

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo el equipo de Supervivientes Tierra de Nadie ofrece la última hora de los concursantes, con una serie de imágenes del encuentro entre Jonan Wiergo y Cristian, su pareja. Además, también se mostrarán nuevos vídeos donde queda reflejada la tensión de Adara Molinero, Asraf Beno y Jonan Wiergo con el resto del grupo.

Por si fuera poco, veremos las diferencias que ha habido, durante estos días, entre Adara Molinero con Yaiza y Ginés, mientras que Manuel Cortés no ha podido evitar emocionarse al escuchar su nuevo sencillo. ¡Pero no todo queda ahí! Ya que Arelys Ramos, nueva expulsada definitiva, estará en plató para hacer balance de su paso por el reality. No te pierdas la nueva entrega de Supervivientes Tierra de Nadie esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Telecinco.