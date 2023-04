‘Supervivientes 2023’: Cristian, novio de Jonan, confiesa el nombre real del concursante

Supervivientes 2023 sigue recibiendo en Honduras las visitas sorpresa a los concursantes por parte de sus familiares y seres queridos. Esta vez le ha tocado el turno a Jonan, que ha podido ver a Cristian, su novio, después de todos estos meses separados desde que comenzó el programa.

Antes de que se produjera el reencuentro, Ion Aramendi ha conectado en directo con Honduras para hablar con la pareja del concursante. Ha sido durante esta conversación entre el presentador y el visitante cuando Cristian ha revelado una información que puede que sea desconocida para muchos: el nombre real de Jonan. Mientras estaba contestando las preguntas del presentador, el joven se ha referido en una de ellas al superviviente como Jonathan.

“Primera noticia que tengo, ¿tú le llamas Jonathan?”, le ha preguntado Ion Aramendi muy sorprendido. “Claro, sí, los amigos y familiares le llamamos Jonathan. Es Jonan en las redes sociales, que al final es como le conoce todo el mundo, pero en el círculo cercano es Jonathan”, ha revelado sobre el nombre artístico de su pareja. Aprovechando el momento, el conductor del programa ha hecho una pregunta clave: “¿Es Jonan el hombre de tu vida?”. Él lo ha tenido muy claro. “Sí, sin duda”, ha respondido muy emocionado.

Jonan ha tenido que ganarse a pulso el poder ver a su pareja, aunque eso él no lo sabía todavía. El concursante ha tenido que pasar hasta tres pruebas y cuando finalmente lo ha hecho el equipo de Supervivientes 2023 ha dejado caer la lona que escondía a Cristian. El superviviente ha acudido corriendo a abrazar a su pareja y besarla mientras le decía lo “precioso” que estaba. “No me lo creo, qué guapo, estás más guapo todavía”, decía intentando superar la sorpresa.

Ambos no han perdido el tiempo y se han puesto a hablar para ponerse al día de todo. El concursante había ganado la prueba de recompensa, pero todavía no había podido cobrarla y los espectadores no paraban de preguntar por ello. Sin embargo, el programa se había guardado el premio para el momento perfecto y Jonan y su pareja han podido disfrutar juntos de la ducha de agua dulce. El influencer ha cargado pilas y en la despedida lo ha dejado saber. “Me da mucha pena despedirme, pero estoy tan feliz… Me ha pegado un subidón increíble. Necesitaba verlo, que me dijera que todo estaba bien. Increíble, increíble”, ha dicho emocionado.