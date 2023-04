El pasado jueves 20 de abril pudimos disfrutar de una nueva gala de Supervivientes 2023, presentada por Jorge Javier Vázquez y Laura Madrueño. De esta manera, tuvimos la oportunidad de conocer la decisión de la audiencia. Tras la salvación de Adara Molinero y Asraf Beno el pasado martes, el nombre del próximo expulsado estaba entre Yaiza, Arelys, Raquel Arias y Manuel Cortés.

Finalmente, la decisión de la audiencia fue que la madre de Yulen Pereira abandonase la Palapa para poner rumbo a la Playa de los Olvidados. Debemos tener en cuenta que, en la noche del pasado jueves, se procedió a la unificación de los grupos de Cayo Paloma y Cabeza de León. Por lo tanto, las nominaciones iban a ser de lo más intensas.

La primera nominada de la noche fue nada más y nada menos que Yaiza, que fue votada por Adara Molinero, Asraf Beno y Alma Bollo. De hecho, esta última reconoció lo siguiente: “Adoro a Ginés, pero hay que tener en cuenta que lleva menos. No quiero nominar a Asraf sin convivir de nuevo con él”.

Adara Molinero y Asraf Beno obtuvieron dos puntos cada uno. Diego Pérez y Ginés Corregüela nominaron a la madrileña, mientras que Manuel Cortés y Yaiza votaron al novio de Isa Pantoja. Al haber un empate, fue entonces cuando Bosco y Raquel Arias, como líderes, se veían en la obligación de elegir un nombre de esos dos.

Los dos escogieron a la que fuera ganadora de Gran Hermano VIP 7. Fue entonces cuando la recién nominada no pudo evitar estallar ante la decisión de sus compañeros: “Esto me parece de coña ya”, reconoció, visiblemente indignada. Lejos de que todo quede ahí, Adara Molinero no dudó en aprovechar la ocasión para desahogarse al respecto.

“Es tan injusto que haya gente que ni siquiera salga nominada y no se sepa lo que piensa la audiencia de ella”, espetó. Posteriormente, llegaron las nominaciones directas por parte de los líderes. Raquel Arias dio el nombre de Ginés Corregüela, mientras que Bosco se quedó con Asraf Beno. El novio de Isa Pantoja también fue contundente: “Con tal de salvarse el culo, la gente nomina siempre a los mismos”.