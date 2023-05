Adara Molinero y Asraf Beno se han convertido, indudablemente, en dos de los grandes protagonistas de Supervivientes 2023. Durante muchas semanas fueron buenísimos aliados pero, en cuestión de días, todo ha quedado en un segundo plano. Los constantes enfrentamientos entre los concursantes han hecho posible que el distanciamiento entre los dos sea real.

Recientemente, los robinsones se enfrentaron a una llamada “hoguera de la sinceridad”, donde confesaron lo que realmente piensan los unos de los otros. Asraf Beno aprovechó la ocasión para confesar que una de las cosas que más le molesta de la madrileña son sus constantes altibajos en el carácter.

Unas palabras que, como era de esperar, no sentaron para nada bien a Adara Molinero: “Yo estoy flipando. Sigue intentando pintar una imagen de mí que no es. Sigue tergiversando, sigue manipulando y espero que lo que quieras, lo consigas”, aseguro. Es entonces cuando la joven, cuando tuvo que referirse al novio de Isa Pantoja, aseguró que “le podía más quedar bien delante de una cámara que una amistad”.

Los concursantes se sinceran en una conflictiva hoguera en la que confiesan todo lo que piensan los unos de los otros #TierraDeNadie13 https://t.co/abGMle1Ip9 — Supervivientes (@Supervivientes) May 31, 2023

Algo que dejó completamente sin palabras a Asraf Beno: “No lo comparto ni de coña. Me dan igual las cámaras, yo soy siempre igual”. La que fuera ganadora de la séptima edición de Gran Hermano VIP quiso explicar el motivo por el que pensaba de esa manera: “Te gusta siempre quedar bien, a mí me da esa sensación”.

De esta manera, el novio de Isa Pantoja dijo lo siguiente a su compañera: “Me duele mucho que pienses esto de mí”. Acto seguido, la aludida respondió: “No entiendo cómo te haces el dolido. Es lo que llevas tú haciéndome muchas semanas. Lo único que te importa es el concurso”, reprochó la madrileña.

“No, me importa más tu amistad que el concurso. ¿Cuántas veces me has metido gritos y me has pedido perdón luego?”, espetó Asraf Beno. Esto provocó que Adara Molinero rompiese a llorar, al no esperarse esas acusaciones por parte de su compañero. Algo que provocó que volviera a alejarse de él, una vez más. ¿Lograrán solucionar sus diferencias de una vez por todas?