5 Seconds of Summer confirma la fecha de estreno de ‘Me, Myself & I’, su quinto álbum

5 Seconds of Summer anuncian la fecha de su quinto álbum de estudio. Hace tan solo unos días, el grupo publicó en redes sociales el nombre del tercer adelanto del disco y la lista completa de canciones que lo configurarán.

La banda australiana ha vuelto más fuerte que nunca. Después del anuncio de ‘Complete Mess’, y ‘Take My Hand’ llega ‘Me, Myself & I’, el sencillo homónimo del proyecto musical. Desde el 11 de mayo, este tema se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, sin embargo, la cosa no queda aquí.

A través de redes sociales, el grupo anunció la lista completa de canciones que formarán parte del próximo disco. Cada uno de los singles fue comunicado en un idioma diferente, siendo un total de 19 los temas que configurarán el disco.

Además, pocas horas después, los australianos comunicaron la fecha y el nombre que llevará su siguiente proyecto musical. «‘Me, Myself & I’ está aquí. El quinto álbum de 5SOS está viniendo para ti el 23 de septiembre. Escucha y reserva ahora», escribió la banda en uno de sus últimos tweets. En la web del grupo ya se encuentra disponible hacer el pedido con antelación.

Me, Myself & I is here 🌼 The fifth album #5SOS5 is coming to you September 23rd 🖤

