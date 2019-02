Los ‘Oscars 2019’ metieron la pata y se olvidaron de estas personalidades en su In Memoriam

Puede que dedican eliminar la figura del presentador, que se planteen entregar ciertos premios durante la publicidad, pero hay algo que nunca cambia y que hemos visto reflejado en los ‘Oscars 2019’: uno de los momentos más especiales de esta ceremonia es aquel en el que se recuerda a quienes ya no están. Ese In Memoriam que rinde homenaje a los fallecidos en el último año.

En esta ocasión, Gustavo Dudamel fue el encargado de dirigir a la orquesta, mientras los asistentes y los espectadores contemplaban una ristra de imágenes y de nombres sucediéndose en la pantalla. Profesionales pertenecientes a la industria cinematográfica que, desgraciadamente, perdieron su vida en los últimos meses.

Burt Reynolds fue uno de los más aplaudidos, pero quizá el momento más emotivo, sobre todo para el público, llegó de la mano de Stan Lee. El padre de Marvel también fue productor cinematográfico, razón por la que también tuvo su hueco en ese homenaje tan especial. Sin embargo, la Academia se olvidó de otros importantes nombres, para asombro de todos.

The 91st Oscars honors the many talents lost last year with this in memoriam tribute. #Oscars pic.twitter.com/7frUUMqVsK

— The Academy (@TheAcademy) 25 de febrero de 2019