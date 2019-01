A la espera de 'Juego de Tronos', estas son las novedades de HBO para febrero

Llega febrero y con el nuevo mes llegan también nuevos estrenos. En las siguientes líneas repasaremos algunos de los más esperados, distinguiendo siempre entre estrenos de películas y estrenos de series, y en este caso podemos hacer también varias distinciones. Comenzamos el repaso.

Series

– La Sala – Estreno el 1 de febrero

– H2O – Estreno de la serie completa el 1 de febrero

– El libro de la selva – Estreno de la serie completa el 1 de febrero

– Into the Dark – Estreno del capítulo 5 el 2 de febrero

– 2 Dope Girls – Estreno de la temporada 2 el 9 de febrero.

– Last Week Tonight with John Oliver – Estreno de la temporada 6 el 18 de febrero

Películas

– Harry Potter, saga completa – Estreno el 1 de febrero

– La legión del águila – Estreno el 1 de febrero

– Contraband – Estreno el 1 de febrero

– Acoso – Estreno el 1 de febrero

– Lío embarazoso – Estreno el 1 de febrero

– Tenías que ser tú – Estreno el 1 de febrero

– Unforgettable – Estreno el 1 de febrero

– Striptease – Estreno el 1 de febrero

– Un lugar para soñar – Estreno el 1 de febrero

– Los Vengadores – Estreno el 2 de febrero (1998)

– Prácticamente magia – Estreno el 2 de febrero

– Batman: La Lego película – Estreno el 9 de febrero

– O.G. – Película original. Estreno el 24 de febrero

Documentales originales

– Song of Parkland – Estreno el 8 de febrero

– United Skates – Estreno el 19 de febrero

– It’s a Hard Truth, Ain’t It – Estreno el 24 de febrero