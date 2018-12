Receta de Atún estofado con guisantes

La falta de tiempo o de ganas no es excusa para no cocinar sabroso y sano. A continuación, veremos una opción súper sencilla y rápida de hacer: atún estofada con guisantes. Una receta completa y nutritiva. La idea de que la buena cocina está ligada al tiempo no es del todo cierta; este plato de atún estofado con guisantes rompe con este mito. En poco tiempo y de manera fácil es posible servir una comida completa y sana.

Este atún estofado con guisantes combina dos ingredientes que de por sí son beneficiosos para el organismo. Con esto conseguimos otra ventaja: integrar pescado y legumbres al menú cotidiano es una gran opción. Además, esta elaboración contiene los nutrientes del atún, como es el caso del Omega 3, y de los guisantes, cebolletas y tomates. ¿Qué más se puede pedir para un plato?

Ingredientes:

½ kg de atún fresco en rodajas

400 gr de guisantes

2 cebolletas

100 gr. de tomates cherry

Aceite de oliva virgen

Sal y pimienta al gusto

1 cucharadita de pimentón dulce

½ litro de caldo de verduras

Cómo preparar atún estofado con guisantes:

Limpiar el atún, sacarle la piel y, en lo posible, las espinas. Reservar. A continuación, en una sartén, echar un chorrito de aceite de oliva y ponerlo a calentar. Lavar y picar finitas las cebolletas y sofreírlas en la sartén con el aceite caliente. Remover y esperar a que se comiencen a dorar. Añadir los guisantes y continuar removiendo. Agregar el caldo y llevar a fuego fuerte hasta que entre en ebullición. Después bajar el fuego y cocer durante 10 minutos. Cortar el atún en rodajas o tacos de tamaño similar y salpimentar por todos sus lados. Incorporar el pescado a la sartén con el guiso y cocer durante 10 minutos. En otro recipiente, agregar unas gotas de aceite de oliva y sofreír los tomates cherry, añadirles una pizca de sal y antes de que se doren, retirarlos. Añadir los tomatitos a la preparación anterior y completar con el pimentón. Por último, con el fuego bajo, dejar que se cuezan todos los ingredientes durante 3 minutos y apagar el fuego. Servir caliente y disfrutar.

¿Qué te parece este plato de atún estofado con guisantes? De una manera rápida y sencilla puedes servir una comida completa y muy sabrosa. Con esta receta es posible elaborar una preparación equilibrada en pocos minutos. Tienes que probarla y se convertirá en una de tus opciones favoritas. Sirve este plato y estarás ofreciendo un menú lleno de nutrientes.