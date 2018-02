Los mejores memes del Betis-Real Madrid

Karim Benzema no se libra de ser la diana de los memes ni cuando Zidane decide dejarle en el banquillo. El francés no formó parte del once del Real Madrid en el encuentro que le midió al Betis en el Benito Villamarín, pero su descanso no fue el de los creadores de humor oficial de las redes sociales, que se acordaron de él, al igual que de otros como Keylor Navas o Isco, también ausente en la alineación.

Hasta tal punto ha llegado el caso Benzema entre los internautas, que algunos ya bromean con que uno de los grandes hits de Operación Triunfo, “Lo Malo”, es una canción dedicada al galo, muy criticado por la falta de gol desde el comienzo de campaña.