El truco fácil para quitar la piel del fuet rápido y sin esfuerzo
Quitar la piel del fuet de forma fácil y rápida será una realidad, se puede realizar sin esfuerzo y hacerse de una manera muy sencilla con este truco.
Este tipo de trucos nos ayudan a descubrir lo mejor de un tipo de alimento que se ha convertido en uno de los básicos de toda cocina.
Este truco es de lo más útil
Todos los trucos que se apliquen a la cocina y a los alimentos acabarán siendo los que mejor se adaptarán a unas necesidades que podemos ir descubriendo poco a poco.
Es importante conocer un poco más la forma de proceder de unos alimentos que serán los que nos afectarán de lleno. Con ciertas novedades que pueden ser las que nos afectarán ante unos cambios que pueden acabar siendo lo que nos marcará en estos días.
Este truco puede acabar siendo de lo más útil para tratar con uno de los alimentos de moda, con la ayuda de un tipo de detalle que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante. Tendremos que poner sobre la mesa algunas situaciones que pueden acabar generando más de una sorpresa inesperada.
Este fuet que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a poner sobre la mesa, acabará siendo el que mejor se adaptará a unas necesidades que serán fundamentales y que, sin duda alguna, pueden ser las que nos marcarán de cerca.
Quitar la piel del fuet es así de sencillo
Las redes sociales pueden acabar siendo lo que nos marcará en estos días. Es importante estar pendientes de este tipo de trucos, que se aplican rápidamente y eso sí, debemos consumir el fuet rápidamente.
- Moja el fuet
- Seca y haz un semicorte para que salga mejor
- Pela el fuet
Te proponemos una receta fácil y rápida para conseguir aquello que queremos, un plato delicioso que sin duda alguna acabará siendo esencial esta forma de pelar el fuet. En 5 minutos tienes la tapa perfecta hecha:
Ingredientes:
- 75 gr fuet o espetec
- 1 tomate maduro
- 1 cucharada de aceite de oliva virgen extra
- ½ cebolleta
- Pimienta recién molida
- 1 cucharada pepinillos agridulces picados
- ½ cucharadita de mostaza
- 1 yema de huevo
Cómo preparar un tartar de fuet
- Esta receta es tan fácil de preparar que no podrás dejar de comerla una y otra vez. Con unos ingredientes básicos se puede cocinar un plato digno de un restaurante.
- La parte más complicada es buscar todos los ingredientes, que, en el mejor de los casos, estarán ya en nuestra cocina.
- Nos ponemos manos a la obra quitando la piel al fuet. Con un cuchillo lo picaremos en trocitos lo más finitos posibles.
- Con el ingrediente principal listo, continuamos con el tomate, lo lavamos bien y picamos, no es necesario que lo pelemos.
- A continuación, cortamos la cebolleta, le dará un punto crujiente de lo más especial a este tartar casera. El pepinillo será el otro ingrediente para picar bien finito. Tartar de fuet, una receta que dejará boquiabiertos a tus invitados
- Si tenemos una batidora o procesador de alimentos nos quedarán unos ingredientes más finitos, picados de forma uniforme, aunque a mano también quedará bien.
- Colocamos todos los ingredientes en un bol. Al llevar el fuet de ingrediente principal, no es necesario ponerle sal, aunque si nos gusta, podemos incorporar un poco más.
- Seguimos añadiendo una cucharadita de mostaza, un chorrito de aceite de oliva virgen extra y pimienta.
- Lo mezclamos bien y lo preparamos para servir de la forma que más nos guste. Podemos crear un tartar convencional o hacerlo sobre tostaditas.
- Del mismo modo que hacemos el tartar convencional, podemos añadirle un huevo por encima. Normal o de codorniz si optamos por hacer un mini tartar.
Sobre unas tostaditas decora con albahaca o unos germinados, te quedará de vicio y será el aperitivo que estabas buscando para sorprender a tus invitados.
