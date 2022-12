Planes ‘devinos’ para esta Navidad

¿Qué mejor plan hay que calentarse el cuerpo y el corazón que con una buena copa de vino? Con mesura y moderación, este placer supraterrenal protagoniza los mejores planes de Navidad para aquellos que queremos pasarlo bien, más allá del placer que, casi siempre, supone compartir tiempo en familia.

Si están en Madrid o van a ir a la Villa y Corte, les aconsejamos, en primer lugar, que se pasen por el Wellington Hotel & Spa Madrid. Este histórico alojamiento ha preparado un singular menú maridado con Horcajo, el vino top de Bodegas Cepa 21, hijo del talento de José Moro.

El menú, además de una botella de este Ribera del Duero para cada dos personas, incluye por 190 € (precio para cada dos comensales) elaboraciones exquisitas como una croqueta cremosa de leche fresca y cecina de León; un ajoblanco de almendras con tartar de tomate semiseco y anchoa ahumada del Cantábrico o la flor de alcachofa braseada, foie, huevo a baja temperatura y jugo asado. Si les viene mal, no se preocupen, porque está operativo hasta noviembre de 2023.

¿No saben qué regalar o quieren disfrutar de una escapada? Los amigos de la Ruta del Vino de Rueda tienen unos bonos que son un obsequio increíble para cualquier amante del vino para todos los bolsillos: la ‘dolorosa’ va desde los 15 a los 180 euros. Hay diferentes opciones: conocer una bodega, catas con un almuerzo o cena en un restaurante, menús con maridajes, visitas a las queserías de la zona (excelentes) con opción a cata, estancias en alguno de sus alojamientos adheridos (con desayuno) o bien una visita a su patrimonio con una botella de vino de regalo.

Siguiendo con la parte experiencial, la prestigiosa asociación hotelera Relais & Châteaux ha concebido un cofre de regalo que, desde cien euros, puede canjearse para disfrutar de todo tipo de experiencias en más de 350 propiedades de todo el mundo. Son válidos por un mínimo de dos años (la agenda de muchas personas es apretada) y están disponibles en formato físico (con un estuche original y sostenible, de fieltro hecho de botellas de plástico recicladas) o en bien en formato digital para los más techies.

Esta asociación tiene hoteles consagrados al placer báquico, como The Yeatman, en Oporto, un complejo en el que el vino está presente hasta en su spa, o Herdade da Malhadinha Nova, una finca familiar con una extensión de 460 hectáreas, 80 de las cuales están dedicadas a viñedos orgánicos, olivares y huertos.

Y si la cosa va de regalos disfrutables en el hogar (o donde se quiera), el club de vinos Vinoselección tiene un montón de ideas para agasajar a los amantes de los buenos vinos. Hay cofres con etiquetas y elegantes copas serigrafiadas de Condado de Haza, una recopilación de seis muestras de las grandes cosechas de los Reserva de Marqués de Murrieta en honor al 170 aniversario de la bodega o una elegantísima petaca de Don PX Vieja Cosecha 1968, exclusivo vino joya. No permitan que Papá Noel y los Reyes Magos se equivoquen. Eso sí, estírense y no les dejen leche con galletas para recibirlos en el hogar, ya me entienden…