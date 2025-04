Ni Ochoa ni La Campana: las mejores torrijas de Sevilla están en esta coqueta pastelería de Triana

La Semana Santa se vive con auténtica devoción en Sevilla y siempre con un ojo mirando al cielo. Sin embargo, también es una oportunidad para disfrutar de otros aspectos típicos de Andalucía.

En pocos lugares en el mundo se come mejor que en Sevilla, por lo que cuenta con bares y cafeterías increíbles en cada rincón. Aun así, en ningún lugar han sabido mantener tan bien su esencia como en el barrio de Triana.

Por ello, si aprovechando estas fechas quieres probar las mejores torrijas de Andalucía, deberás ir hasta la cafetería-pastelería de Los Angelitos, en la calle San Jacinto.

La mejor pastelería para comer torrijas en Sevilla durante la Semana Santa

Las torrijas están buenas todo el año, pero la realidad es que en Cuaresma y Semana Santa las consumimos mucho más. De hecho, en lugares como Los Angelitos aprovechan para lanzar ofertas únicas.

Una ventaja de esta pastelería es que está en pleno barrio de Triana, por lo que es perfecta si te pilla dando un paseo por la zona. Además, abre todos los días desde primera hora hasta las diez de la noche.

Por si fuera poco, dispone de otros tres locales repartidos por la ciudad. En la calle Santa María la Blanca, en la calle Alcaicería de la Loza y en la calle Asunción.

¿Cuáles son las torrijas que debes comer obligatoriamente en Sevilla?

Los Angelitos llevan 40 años siendo un punto de referencia para los sevillanos gracias al respeto por las tradiciones y sus precios competitivos.

En caso de que les hagas una visita, hay una serie de torrijas que debes probar:

Torrijas bañadas en chocolate : para algunos son demasiado empalagosas, pero si te gusta el dulce son casi obligatorias.

: para algunos son demasiado empalagosas, pero si te gusta el dulce son casi obligatorias. Torrijas con azúcar y canela : la mejor alternativa si quieres recordar los mejores momentos de tu infancia.

: la mejor alternativa si quieres recordar los mejores momentos de tu infancia. Torrijas de la abuela Isabel: nuestra recomendación personal. La receta más clásica, con pan de pueblo, y bañadas en vino y miel. Además, tienen el punto exacto de azúcar.

¿Por qué todo el mundo recomienda esta pastelería sevillana de Triana?

Más allá de lo que podamos decir sobre sus torrijas, la prueba del éxito de Los Angelitos es la opinión de sus clientes.

«Todo está muy bueno, jugoso y con mucho sabor. Nos pedimos cinco dulces y todos estaban estupendos. Nos atendieron muy amablemente. Volveremos seguro», se puede leer en una de sus últimas reseñas.

De hecho, no se trata de una cafetería para turistas, sino de un emblema de Triana: «Soy del Barrio, he ido bastantes veces y siempre me ha encantado todo lo que hemos pedido. Tiene mucha variedad y calidad. El merengue exquisito. El trato es cordial».

Además, las torrijas no son el único motivo para visitarles: «Como alguien que tiene una debilidad por los dulces, este es un buen lugar para detenerse. Pastas y pasteles frescos, deliciosos, difíciles de elegir por la gran variedad».

Las mejores pastelerías que debes probar en Sevilla

Los Angelitos es un acierto seguro, pero en Sevilla tienes la suerte de contar con infinidad de cafeterías y pastelerías que son una delicia para los sentidos.

Por supuesto, si vas a La Campana no vas a equivocarte, pero hay otras alternativas buenísimas como Manu Jara.

Es más, lo mejor que podrías hacer es darte un paseo por Sevilla y compara tú mismo quién tiene las mejores torrijas de la ciudad.