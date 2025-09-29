La comida española que ha enamorado a Kylian Mbappé desde que vive en Madrid es un pequeño manjar al que quizás no le damos el valor que se merece. Podremos descubrir lo mejor de una combinación de ingredientes que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante y que puede ser clave. Habrá llegado el momento de apostar por una serie de detalles que nuestra gastronomía nos ofrece.

Es importante empezar a preparar por estos detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por este cambio de tendencia que puede ser clave en estos ingredientes que tenemos en casa y pueden ser claves. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de poner sobre la mesa la gran gastronomía que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Una escapada como la que hace Mbappé para descubrir lo mejor de este tipo de alimentos que pueden hacernos saltar más de una lágrima de alegría.

Ni huevos rotos no cocido

La gastronomía madrileña es una de las mejores que tenemos a nuestra disposición, podremos sumergirnos de lleno en una de las zonas del país que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Será el momento de prepararnos para dar con una serie de situaciones que pueden acabar de darnos más de una sorpresa.

La gama de sabores que tenemos a nuestra disposición puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días, que quizás deberemos empezar a tener en cuenta algo que quizás nos sorprenderá. El cocido es uno de los platos tradicionales más destacados de la cocina del centro del país.

Un plato de cuchara que puede acabar siendo lo que nos reconforte más de la cuenta. Un cambio de tendencia que puede convertirse en uno de los mejores aliados de este cambio que puede ser esencial. Sin alguna duda nos seducirá en esos días de frio que pueden darnos lo que necesitamos y más.

Otra de la delicia por excelencia de esta cocina son los deliciosos huevos rotos, esa base sencilla que ha dado lugar a un plato grande. Es tiempo de aprovechar al máximo este ingrediente que puede ser clave.

El jamón es uno de los ingredientes más representativos de la cocina española, uno de los más destacados que podremos descubrir en estos días que tenemos por delante. Un plato de jamón con un simple pan de pueblo y un poco de tomate y aceite de oliva es un pequeño placer que podemos empezar a tener en cuenta.

Los expertos de Alimentación Chico nos dan una serie de consejos que podemos poner en práctica y que nos descubrirán lo que debemos tener en cuenta para elegir un buen jamón:

Toca la pieza que hayas elegido, si al hacerlo los dedos se hunden fácilmente es que ese jamón está poco curado. Si por el contrario está muy duro es que la pieza se ha curado demasiado. Lo mejor siempre es el término medio. Es decir, que si el jamón está en su punto óptimo de curación podrás hundir ligeramente el dedo y enseguida notarás que está duro.

La zona de la pata o codillo tiene que estar bien rellena de músculo y grasa. Esto nos ayudará a comprobar que existe buena conformación grasa y muscular.

También debemos comprobar que estas zonas tienen forma redondeada y no hay hendiduras.

Buscaremos la homogeneidad tanto en la superficie como en el color de la misma.

Cobertura grasa: debe presentar un color blanco amarillento, si vemos grasa de color marrón o anaranjado nos indica que posiblemente está oxidada o rancia. La cobertura grasa, el tocino, debe cubrir la zona lateral de la maza o tapa del jamón y continuar hacia la punta o cadera (la extremidad del jamón), en la cual deberemos observar y evaluar visualmente que el espesor de la grasa es al menos, de un centímetro y medio.

Podemos tener la suerte de descubrir lo mejor de un tipo de ingrediente que se convertirá en nuestro mejor aliado. Un buen jamón será el que nos acompañará en estos días en los que cada ingrediente cuenta. La sencillez de una cena que puede tener como base unos ingredientes tan simples como un jamón y un queso nacional no tiene precio. Si podemos descubrir lo mejor de un alimento que regado con un poco de vino tinto, convertirá este ingrediente en una auténtica joya de nuestra gastronomía más auténtica. Un buen básico que puede ser esencial.