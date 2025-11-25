Ni aceite ni ajo: el truco del chef Dani García para que las gambas a la plancha queden sabrosas y tiernas

El chef Dani García tiene un truco para que las gambas a la plancha queden sabrosas y tiernas. Te sorprenderá conocer en primera persona la manera en la que podremos cocinar uno de los platos estrella de la Navidad, con algunos detalles que tendremos que poner en práctica. Aunque el marisco puede parecer fácil de cocinar, es más complicado de lo que parece. Por lo que, quizás deberemos empezar a poner en práctica determinados elementos que serán claves.

Un experto en la cocina como Dani García nos ha dado unos consejos o trucos esenciales que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Será el momento de aprovechar cada detalle del que nos da este tipo de detalles que serán esenciales. Es hora de saber en todo momento qué es lo que podemos conseguir de la mano de una serie de elementos que acabarán siendo esenciales. Sobre todo, si nos centramos en una materia prima que nos cuesta más de lo que nos imaginaríamos. Con unas gambas de lujo, nada mejor que una receta de este tipo que nos ayudará a sacarles el máximo partido posible.

Ni ajo ni aceite

El aceite de buena calidad es algo que tenemos en nuestro poder, con algunas novedades que pueden darnos más de una sorpresa inesperada en esta situación cambiante que puede ser esencial. Cuando se trata de conseguir un buen acabado, nada mejor que empezar a crear un giro radical que puede ser esencial.

En la cocina no debemos escatimar en lo que se refiere a la calidad de los productos. Por lo que, quizás habrá llegado el momento de poner en práctica algunos pequeños detalles que pueden ser esenciales para la preparación de cada uno de los alimentos.

Uno de los elementos que suele fusionarse con el pescado o el marisco, es este punto de ajo que puede realzar casi cualquier sabor. En temas de gambas, nada mejor que hacerlo de una manera que puede acabar siendo lo que nos haga poner rumbo a este cambio importante.

Dani García nos da la receta definitiva, unas gambas que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en unas jornadas que pueden acabar siendo esencial. Este tipo de trucos pueden cambiarnos la vida por completo, es el momento de saber cómo cocinar un plato festivo por excelencia.

Las gambas a la plancha del chef Dani García

El truco de este chef lo ha compartido en las redes sociales y puede ser el que nos dará más de una alegría inesperada en estos días: «Para las gambas a la plancha el aceite está prohibido, hay que tapar con papel de aluminio para crear vapor y respetar su sabor natural».

Te proponemos una receta de esas que no se olvidan y que nos ayudarán a crear un plato de esos que serán del todo inesperados. En estos días en los que necesitamos platos de este tipo, las gambas pueden acabar siendo lo que nos acompañarán en estos días.

Ingredientes:

1 kilo de gambas peladas (pueden ser langostinos o gambones)

Zumo de 2 naranjas

1 cucharada de mantequilla

Ajo en polvo

Perejil

Sal gruesa

Aceite de oliva virgen extra

Cómo preparar las gambas con salsa de naranja:

Sobre una fuente amplia, colocar las gambas unas junto a otras sin que se solapen. Exprimir una naranja y verter el zumo sobre las gambas. Dejar reposar entre hora y media y dos horas en la nevera. Para preparar la salsa de naranja, exprimir la otra naranja, picar el perejil muy finamente, y en un bol poner 6 cucharadas de aceite de oliva, el zumo de naranja, 2 cucharaditas de ajo en polvo y el perejil. Mezclar muy bien hasta emulsionar. Cuando el tiempo haya transcurrido, calentar la plancha y cuando esté bien caliente, echar la cucharada de mantequilla. Cuando se derrita, cocinar las gambas a la plancha durante 3 minutos, aproximadamente, regando con el aderezo. Dar un punto de sal al gusto. Pasarlas a una fuente, espolvorear con sal gruesa y servir.

Esta receta la puedes preparar con antelación y dejarla lista para una cena o comida de esas que no se olvidan. Una buena opción que te dará el mejor aperitivo posible. Ten en cuenta este truco de poner un poco de papel de aluminio para conseguir que las gambas se cocinen de forma uniforme.

Por lo que, quizás podemos empezar a poner en práctica un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos dará un plato de lujo en estos días. Unos buenos elementos que pueden ser claves en estas próximas jornadas. Una tabla de ibéricos puede convertirse en la mejor alternativa posible para una cena rápida de esas que impresionarán a cualquiera.