El mejor restaurante para una escapada gastronómica: a media hora de Madrid y con precio cerrado

Por suerte, contamos con variedad de restaurantes, y cerca de nuestra casa, para poder comer como un rey sin gastar demasiado dinero. En este caso, tenemos el mejor restaurante para una escapada gastronómica y a media hora de Madrid. Está en Collado Villalba y destaca por muchas cosas, como sus menús a precio cerrado.

Según Planes a tu lado, en su cuenta de Instagram, vemos un chalet que parece una casa normal, pero no, esconde un restaurante, la Vaquería, «un chalet con parrillas y brasas que es un plan súper diferente y muy original». Permite comer fuera en mesas para grupos o familias, con una entrada a modo de merendero, y dentro tiene decoración medieval. Sólo hay 3 menús cerrados a los que puedes añadir extras: Ternera 31,80 euros, pato (verano) o solomillo de ciervo (invierno) 34,80 euros.

Restaurante para una escapada gastronómica a media hora de Madrid

De manera que, si te gusta la carne, no puedes perderte el mejor restaurante para una escapada gastronómica, cerquita de la capital, para que vayas y vengas en una media jornada. Según informa esta cuenta de Instagram, los menús van acompañados de ensalada, patatas y salsa, muy buena ración y puedes pedir media y/o repetir. Es posible pedir también media ración de carne y probar varios tipos.

Puedes cocinarte tú mismo esta carne en una parrilla para que la prepares a tu gusto, tanto en verano como en invierno, tienes pato, solomillo de ciervo, y puedes añadir extras, como patatas fritas, ensalada, entrantes y también postres. El lugar ideal para pasar un día en grupo realmente fantástico.

Qué encontramos en La Vaquería

Este restaurante de Collado Villalba tiene calidad especialmente en sus productos. Por ejemplo, la carne de vaca es criada en los montes de Toledo. La carne se corta justo antes de servirse de forma que mantenga todo su sabor e intensidad. Llevan una bandeja de carne y una parrilla con carbón de encina y dejan, como hemos destacado, que se la prepare cada comensal a su gusto.

En sus aperitivos, destaca el queso curado, de Palencia, recién cortado. Si se quiere, también hay una variedad de queso semicurado o quizás unos espárragos.

Y como complementos a las ricas carnes, las patatas fritas son una de sus especialidades. A lo largo de los años han perfeccionado todas las fases de su preparación hasta llegar al resultado actual. «No parece complicado hacer unas buenas patatas fritas y quizás no lo sea si el estándard de calidad no es tan alto como el nuestro. Compramos la patas de Madrid, Valladolid o Sevilla, dependiendo de la temporada, buscando siempre las mejores para freír. En los meses en los que ya no hay producción nacional las compramos hasta de Holanda, con tal de que estén frescas».

Las cortan y fríen en aceite de oliva virgen extra, justo antes de servirlas de modo que estén crujientes y calientes, consiguiendo el sabor característico de La Vaquería.

Otros restaurantes donde las brasas son protagonistas

Si la Vaquería es uno de los lugares más deseados a la hora de hacer una escapada a tan solo media hora de Madrid, debes conocer también estos otros restaurantes donde la carne y la brasa son protagonistas.

Leña, de Dani García

Con un espíritu audaz e innovador, el Grupo Dani García nace en 2014 de la visión vanguardista, la pasión por la cocina y el gusto por el buen hacer que comparten Dani García y sus socios Laura y Javier Gutiérrez.

El grupo reúne marcas tan celebradas como Leña (Marbella, Madrid, Barcelona, Dubái y próximamente en Mallorca y Miami), en el que la carne y variedad de productos giran en tono a la brasa. A la vez, Smoked Room es el lugar ideal para dar rienda suelta a su pasión por la alta cocina, las brasas y la hotelería.

Solobuey

En Mercamadrid. Mercado Central de Carnes, la Familia De Blas abría al público su primera carnicería, en la calle Serrano. 112 años y cinco generaciones después, María y Raúl de Blas celebran que esta empresa madrileña, hoy llamada Solobuey, un referente en la alta gastronomía y también entre los particulares a través de su tienda online.

Chiringuito Tarumba de Grupo Ananda

A los pies del macizo de Garraf, en un entorno resguardado e idílico de una playa de Castelldefels, Chiringuito Tarumba (de Grupo Ananda) presenta una carta basada en la cocina mediterránea, con pescados frescos y carnes a la brasa, además de una variada selección de tapas y hamburguesas gourmet.

Kresala

Kresala destaca lo mejor del mar, preparado a la parrilla con mínima intervención, y fusionando a la perfección el entorno de los chefs, el mar que los rodea y la esencia de la tradición vasca.

La parrilla, diseñada en exclusiva junto con Josper, es una obra maestra de 5 metros, adaptada para diversas elaboraciones, con múltiples niveles, inclinaciones, temperaturas e intensidades. Para los carnívoros, destacan el txuleton de vaca premium madurada, marca de la casa, y el wagyu japonés.