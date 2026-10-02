El manjar divino de las verbenas de San Isidro injustamente olvidado por los madrileños de hoy

Madrid es una de las capitales del mundo donde mejor se come, pero eso no es gracias a sus restaurantes internacionales y a sus propuestas de vanguardia, sino a su cocina de toda la vida. Por eso, hay que proteger la gastronomía castiza más allá del bocadillo de calamares y los callos.

Un buen ejemplo de esta gastronomía olvidada es la ensalada de San Isidro, que como el nombre indica está vinculada al patrón de Madrid y a la fiesta del 15 de mayo. Lo curioso es que no es precisamente un plato contundente.

Y es que la esencia de la ensalada de San Isidro es la de un plato pensado para poder transportarse hasta los jardines de la ciudad, para poder comer al aire libre mientras se disfruta de la capital.

La ensalada de San Isidro: el plato castizo que casi nadie recuerda en Madrid

La ensalada de San Isidro no es un plato común en las tabernas de Madrid actualmente y poco a poco se ha ido borrando del imaginario colectivo. La suerte que tenemos es que no hay nada que impida recuperarla, al menos en casa.

Estamos ante un plato fácil de preparar, muy barato, sin ingredientes raros y que gusta a prácticamente todo el mundo. No es casualidad, ya que está pensado para compartir y gastarse poco dinero.

De hecho, al principio la ensalada de San Isidro se hacía utilizando únicamente productos locales y fáciles de encontrar. Por ello, aunque no tiene una receta cerrada lo normal es incluir lechuga, huevo duro, cebolleta, bonito, atún en conserva, aceitunas, vinagre y sal. Con eso bastaba para tener una receta fresca y primaveral.

Qué ha hecho que la ensalada de San Isidro empiece a desaparecer de Madrid

Tener muchos restaurantes internacionales y una ciudad multicultural suena atractivo, pero la contrapartida es que tu identidad se desdibuja y eso también afecta a la gastronomía.

En general, sobre todo entre los más jóvenes, las tradiciones de Madrid y de San Isidro se están perdiendo y esta ensalada tan castiza no es la excepción. Ahora, muchos van a por algo de comida preparada cuando quieren pasar en la calle el 15 de mayo.

El caso de la ensalada de San Isidro es especialmente sangrante porque no sólo es un plato típico de Madrid, sino una receta asociada a un momento muy especial dentro de la cultura castiza. Perderla es perder parte de San Isidro.

Cómo puedes preparar ensalada de San Isidro de la forma más castiza posible

La base de la ensalada de San Isidro es muy sencilla, ya que está hecha de lechuga (para dar un toque fresco), huevo cocido (para que tenga cuerpo) y cebolleta (para que cada bocado sea muy intenso).

Además, el bonito y el atún la hacen un plato más completo. Donde puedes añadir tu toque personal es con las aceitunas, admite cualquiera. Según tus gustos, puedes usar manzanilla, negras, verdes o de Campo Real.

En cuanto al aliño la ensalada de San Isidro no tiene mucho misterio: sólo necesitas aceite de oliva, vinagre y sal. Nada más. Si vas a comerla fuera de casa, nuestra recomendación es que lo añadas en el momento para que la lechuga no pierda textura.