Comer muy bien en Madrid por menos de 20 euros es posible

El incremento generalizado de los precios en la restauración no ha borrado del mapa a los locales que defienden el tique medio ajustado. En pleno debate sobre el coste de la vida en la capital, varios establecimientos demuestran que comer fuera sin romper el presupuesto no exige renunciar al sabor ni a la materia prima.

De la cocina de mercado en Lavapiés al recetario casero del barrio de Las Letras, la oferta es variada. A continuación, seleccionamos cinco direcciones donde pedir la cuenta sigue siendo un trago amable.

La Sanabresa: la resistencia del plato de cuchara

Ubicada en la calle del Amor de Dios, a pasos de la plaza de Antón Martín, La Sanabresa funciona como un reducto de la cocina tradicional. Su comedor mantiene el ritmo frenético de las casas de comidas de siempre, con un menú del día rotatorio y platos sueltos de perfil castizo.

Aquí el reclamo son las elaboraciones largas: rabo de toro estofado, garbanzos con picadillo o albóndigas en salsa. Comer de carta ronda fácilmente los 16 euros por cabeza. Conviene acudir pronto o armarse de paciencia, pues no suelen aceptar reservas previas.

YokaLoka: taberna japonesa dentro del mercado

En la planta baja del Mercado de San Fernando, en Lavapiés, YokaLoka comenzó como un pequeño puesto de sushi y terminó convertida en una parada de referencia para los amantes de la cocina nipona.

A diferencia de los restaurantes japoneses de alta gama, la propuesta de Yoka se centra en cuencos de ramen humeantes, donburis de cerdo empanado y combinados de nigiris a precios razonables. Un menú completo a mediodía o un tique individual a la carta rara vez supera el umbral de los 18 euros.

Biang Biang Bar: fideos artesanos estilo Shaanxi

En el barrio de Chueca, este espacio centrado en la comida del norte de China ha ganado popularidad gracias a la elaboración propia de sus fideos. Se trata de tiras de masa anchas, cortadas a mano, que se sirven acompañadas de aceites picantes, verduras frescas, cordero estofado o cerdo desmechado.

Las raciones destacan por su volumen. Con pedir un bol principal de fideos y compartir un entrante —como sus empanadillas al vapor—, el importe final queda habitualmente entre los 14 y los 17 euros por persona.

La Pequeña Graná: tapas al estilo del sur

En la calle Embajadores, este local aplica la lógica gastronómica granadina: cada bebida pedida en barra o mesa viene acompañada de una tapa a elegir de la carta.

Con tres cañas o dobles de cerveza, que incluyen platos como roscas de lomo, hamburguesas en formato reducido, migas o huevos rotos, se puede cenar sin necesidad de añadir platos extra. El gasto medio por persona oscila entre los 12 y los 16 euros.

Pizzeria Friggitoria Figurato: masa napolitana de nivel

Ubicada en el distrito de Chamberí, la propuesta de los hermanos Figurato demuestra que una pizza de alta calidad no exige desembolsos desmedidos. Su especialidad es la masa estilo napolitano, de fermentación lenta y bordes alveolados.

Opciones clásicas como la Margherita o variantes picantes con crema de calabaza y chorizo valen entre 10 y 14 euros. Sumando una bebida y un postre para compartir, la cuenta individual se mantiene sin problemas por debajo de los 20 euros por cubierto.

Cinco direcciones recomendadas