Un influencer y chef belga se prepara un ‘snack típico español’ y las redes arden: «No se lo come ni el Fary»

La gastronomía española es venerada por muchas personas alrededor del mundo. Ahora bien, hemos visto muchas veces en la red diversidad de recetas que poco tienen que ver con la forma de preparar los productos aquí. En este caso, el influencer y chef de origen belga, Paul Delrez, ha subido un video en el que muestra cómo preparar un snack típico español, pero lo come de forma bien diferente. Este hecho ha sorprendido a seguidores y a quienes lo han retuiteado por la forma curiosa de mezclar todo este picoteo.

El chef está en la playa, con quien creemos es su hijo, y empieza a abrir productos para dar con el snack típico español perfecto. La verdad es que todos los productos son buenos y de calidad o así lo parece. Abre una bolsa de patatas buenas, un jamón ibérico y lo sitúa sobre las patatas, luego hace lo propio con los boquerones, guindillas y pimientos, y ralla un queso manchego encima de todos los alimentos juntos antes vistos. Por separado, son preparaciones exquisitas, pero todo mezclado y unido resulta algo extraño. De hecho, se lo come él y su hijo que está en la arena.

El snack típico español que se come de forma extraña un chef

Al subir el video, por desconocimiento, o bien por provocar un efecto entre los seguidores, su cuenta de Instagram se ha llenado de comentarios negativos. «Yo honestamente pensé que lo preparaba para las gaviotas», «Todos los ingredientes riquísimos pero la mezcla no me acaba de convencer», «Me dio gastroenteritis solo de ver este vídeo… Que desperdicio», «Felicidades, acabas de deshonrar 8 increíbles comidas españolas en solo 46 segundos…», «Ingredientes españoles, mezcla guiri!», «Olvidaste ponerlo en la licuadora. Habría quedado un batido delicioso», y muchos otros.

Con el fin de quitarle hierro al asunto, y focalizarlo en la unión de un padre y un hijo en la playa, simplemente comiendo, también hay alguno positivo: «Soy un padre mayor de tres hijos. Ya tengo sesenta y tantos. Veo esto y veo a un padre pasando un buen rato con su hijo… en la playa… con comida. Todo, salvo (posiblemente) las patatas fritas, con ingredientes de buena calidad. El niño, evidentemente, se lo está pasando bien con su padre. Disfruta de la comida sana en lugar de criticarla», según un comentario del video.

Quién es el influencer y chef que come esta preparación de alimentos

Hablamos de Paul Delrez, un chef conocido por su innovador enfoque gastronómico, que él describe como «Cocina Caliente y Regresiva». Originario de Bélgica, Paul ha dedicado más de una década a perfeccionar su arte, tanto en cocinas profesionales como a través de su atractiva presencia en redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de HOT REGRESSIVE CUISINE 🧈 (@delrezpaulchef)

Junto con su socia Louka, quien desempeña un papel fundamental en la gestión de sus proyectos conjuntos, Paul ha conseguido una gran cantidad de seguidores en Instagram, donde sus creaciones culinarias han acumulado millones de visualizaciones.

Ya hemos visto que sus videos no dejan a nadie indiferente. Aunque viviendo en España, sabe perfectamente cómo se come cada alimento y sus mezclas. Al mudarse al país, Paul consiguió rápidamente un puesto en un importante grupo gastronómico español, mientras que Louka empezó a grabar y compartir sus recetas online. Su colaboración resultó ser un éxito, lo que dio lugar a la fundación de su empresa de marketing digital gastronómico, Badass Food Agency. Juntos, han trabajado con marcas de renombre y han lanzado el primer libro de cocina de Paul, cumpliendo así un sueño que anhelaba desde hacía mucho tiempo. es decir, no es un desconocido sobre las recetas españolas.

Desde Koge Design especifican que el estilo culinario de Paul es generoso, sabroso e instintivo, priorizando siempre los ingredientes locales y de temporada. Su habilidad para crear platos sencillos y a la vez sensuales lo ha convertido en una figura muy querida en el mundo culinario. Paul sigue inspirando a otros con su creatividad y pasión por la comida, compartiendo su experiencia con Louka y su hijo pequeño, Roméo, mientras viajan y exploran el mundo juntos.

Con casi un millón de seguidores en sus redes, cocina de forma clara, directa y quizás de manera algo distinta a lo que estamos acostumbrados. No suele explicar las recetas, sí en ocasiones nombra algunos los alimentos que usa. Por esto y quizás por su forma simple de grabar videos y subir fotos mientras cocina, de manera muy natural, tiene tantos seguidores y comentarios.