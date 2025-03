Increíble pero cierto: The New York Times recomienda este restaurante vasco oculto al pie de las montañas

La gastronomía vasca es un tesoro culinario reconocido a nivel mundial. España, con su diversidad de paisajes y culturas, alberga restaurantes que sorprenden incluso a los paladares más exigentes.

Entre montañas y valles, se esconden bares que ofrecen una experiencia auténtica y arraigada a la tierra. Y no lo decimos nosotros, lo dice The New York Times, que ha puesto sus ojos (y su pluma) en uno muy especial.

El restaurante vasco recomendado por The New York Times

Arrea, ubicado en el corazón de la Montaña Alavesa, es mucho más que un restaurante. Se trata de un concepto gastronómico que celebra las raíces más puras y salvajes de la región y que, además, cuenta con una Estrella Michelin.

El cocinero Edorta Lamo regresa a sus orígenes para ofrecer una cocina de estilo propio, fuertemente local y autóctona, que invoca la personalidad, la cultura y las costumbres de la zona.

La historia de Arrea se entrelaza con la de sus antepasados, con el culto a la tierra, el hambre y la vida en la muga. El furtivismo y la artesanía también son componentes esenciales de esta propuesta gastronómica única.

El restaurante se divide en estos tres espacios distintos, cada uno con su propia atmósfera y propuesta gastronómica:

Bar: la entrada a Arrea cuenta con una amplia barra forrada de madera quemada que protege la cocina a la vista. Aquí, se pueden degustar vinos, cervezas, sidras y pintxos. Kuadra: este espacio, que evoca las zonas de juego de antaño en las casas del pueblo, ofrece mesas altas y cómodas banquetas para disfrutar del Menú Mendialdea. Comedor: forrado de madera de roble, este salón ofrece un ambiente acogedor y amplio para disfrutar de la experiencia gastronómica más completa de Arrea.

Especialidades de Arrea, un restaurante de calidad en Álava

La propuesta gastronómica de Arrea es variada y se adapta a diferentes gustos y ocasiones. El restaurante ofrece menús degustación, menú de mercado y picoteo, que satisfacen tanto al público local como a los turistas.

Entre sus especialidades, destacan platos elaborados con productos de la zona de caza, hierbas silvestres, trufa, miel y frutos autóctonos. Ingredientes que, combinados con técnicas culinarias innovadoras, dan como resultado sabores únicos e inolvidables.

Arrea ofrece dos menús degustación principales:

Menú Arrea: la expresión más gastronómica del restaurante, con un precio de 140 €. Este menú se recomienda para niños con buen apetito y acostumbrados a comidas de larga duración.

Menú Mendialdea: un menú cerrado de mercado de 60 € que consta de un aperitivo, dos entrantes, puchero del día, media ración de pescado, media ración de carne y postre. Se sirve en la Kuadra y no incluye bebidas. Este menú está disponible de miércoles a domingo al mediodía.

Para aquellos que deseen regalar una experiencia gastronómica única, Arrea ofrece bonos regalo. Éstas son las ofertas:

2 Menús Arrea + Maridaje: 400 €.

2 Menús Arrea! 280 € (no incluye bebidas ni café).

2 Menús Mendialdea + Maridaje: 170 €.

2 Menús Mendialdea + Vino de Trueke + cafés: 150 € (incluye una botella de Vino de Trueke, elaborado por Tentenublo Wines).

2 Menús Mendialdea: 120 € (no incluye bebidas ni café).

Arrea es una joya gastronómica en Álava, concretamente en la calle Subida al Frontón número 46 en Campezo, recomendada por el prestigioso The New York Times. Con menús como el Arrea y el Mendialdea, ofrece una experiencia culinaria arraigada en la cultura local y los sabores autóctonos, ideal para paladares exigentes.