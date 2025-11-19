Dos chefs pagan más de 650 euros en StreetXO y dicen esto del restaurante de Dabiz Muñoz

El menú de StreetXO es uno de los más codiciados de España. Dabiz Muñoz se ha ganado por mérito propio su lugar entre los mejores cocineros del mundo, aunque su propuesta gastronómica genere opiniones divididas. La alta cocina que emerge del talento de Muñoz despierta reacciones diversas, y su particular visión culinaria no siempre encuentra una interpretación unánime. Este innovador de los sabores, que ha forjado su reputación a base de dedicación, se ha convertido en el centro de un intenso debate en las redes sociales.

Como cualquier establecimiento de prestigio, StreetXO es objeto frecuente de reseñas y comentarios en plataformas digitales, donde se ha transformado en tema recurrente de discusión. En este contexto, dos chefs decidieron invertir más de 650 euros para experimentar uno de los menús más aclamados del panorama gastronómico actual. Sus valoraciones han generado una notable controversia, incluyendo la probable discrepancia del propio Dabiz Muñoz con sus apreciaciones.

StreetXO puede costarte más de 650 euros

El concepto de StreetXO nace de llevar la alta cocina a todo el mundo, con un menú y una carta más accesible que el buque insignia de Dabiz Muñoz. Este local ubicado en el barrio de Salamanca tiene una serie de elementos que lo convierten en todo un referente por méritos propios.

Siguiendo con la explicación de su página web: «Dabiz Muñoz ha sido premiado tres veces consecutivas como el mejor chef del mundo en 2021, 2022 y 2023, tiene un total de 4 estrellas Michelin gracias a su inconformismo, insaciabilidad y excelencia. Ha roto los moldes de la gastronomía, creando una cocina de vanguardia que deja de lado la ortodoxia y los códigos convencionales. Con su visión disruptiva y futurista del mundo de la cocina, Dabiz ha creado el mundo XO, dentro del cual encontramos diferentes conceptos gastronómicos como DiverXO, RavioXO, StreetXO, GoXO y Pollos Muñoz».

Se nos presenta este restaurante como: «StreetXO es un callejón único en el mundo, descontextualizado de cualquier ciudad pero con influencias de todas ellas. Es un auténtico festival callejero, donde se alcanzan las emociones más extremas y se prueba una cocina vanguardista, disruptiva y arriesgada. Con la esencia de comer en la calle, StreetXO rompe y redefine sus propias reglas, alcanzando el más puro cielo gastronómico XO».

Permitiéndonos degustar una recetas que hay que probar, al menos una vez en la vida: «Platos que fusionan la comida callejera de diferentes partes del mundo con los códigos y las técnicas de la alta cocina, creando una combinación exxxxplosiva. Elaboraciones únicas que provocan una excitación extrema, platos reinterpretados con la creatividad de Dabiz Muñoz con los que pruebas sabores inexplicables y alcanzas el hedonismo más salvaje».

Con un bar en el que poder degustar los mejores cócteles para ir abriendo boca para lo que está por llegar: «Circus es la propuesta de cocina líquida de XO, con las mismas exigencias, criterios y parámetros creativos que cualquiera de nuestros platos. No hay StreetXO sin Circus. Cada uno de nuestros cocktails y mocktails se diseña para tener una experiencia gastronómica completa, elevada y propia del paraíso más hedonista. Para tomar solos o acompañados, de aperitivo o de afterwork, tú decides cómo gozar fuerte. El horario es ininterrumpido de 12h a 00h».

Dos chefs visitan este restaurante con sus amigos

La visita viral de dos chefs junto con sus amigos, que no se dedicaban a este sector, se ha convertido en viral. La realidad es que no han tenido nada por delante que los haya hecho sentir que estaban en un lugar de lujo, incluso se han sentido un poco decepcionados.

No los chefs, pero sí sus acompañantes, que llegaron allí sin conocer el lugar. Algo que quizás deberían haber hecho antes. La amplia carta del lugar, o más bien, la combinación de sabores únicos que nos ofrece nos invita a prepararnos previamente en casa.

Es un auténtico placer probar estas comidas y bebidas. Los cócteles cuestan una media de 15 euros.

A ciegas o directamente sabiendo que estamos en el restaurante de uno de los mejores chefs del mundo, todo es posible con este tipo de bebidas y comida por la que merece la pena pagar cientos de euros. La experiencia de descubrir las recetas de este genio creativo no tienen precio.