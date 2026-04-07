Los chefs coinciden y dan la clave sobre lo mejor que puedes hacer con el potaje: el orden influye

El potaje, un plato tradicional de la gastronomía española arraigado a la Cuaresma, es un ejemplo perfecto de cómo unos simples trucos de cocina pueden transformar ingredientes sencillos en un plato exquisito. Aunque a primera vista puede parecer un guiso sencillo (garbanzos, espinacas, bacalao, huevo y pan frito), chefs reconocidos como Karlos Arguiñano o José Andrés recomiendan una serie de técnicas para preparar un potaje digno del mejor restaurante.

El verdadero secreto de este plato está en el orden en el que se añaden los ingredientes: los garbanzos se cuecen primero, las espinacas se incorporan al final para conservar color y textura, y el sofrito con majado se añade antes del bacalao. El huevo duro y el pan frito se ponen al final, preservando su textura y sabor.

El truco para hacer el mejor potaje

Karlos Arguiñano, en su libro «Mis recetas favoritas» incluye una receta de potaje en la que indica que las espinacas hay que añadirlas, lavadas y troceadas, tras haber dejado cociendo los garbanzos hora y media, dejando que se cocinen apenas dos minutos antes de incorporar el huevo duro y el pan. En el caso de José Andrés, en su libro «Los fogones de José Andrés», indica que las espinacas se añaden a los garbanzos una vez estos estén cocidos, dejando que se cocinen apenas cinco minutos. Ambos chefs coinciden en que la clave de un buen potaje está en el equilibrio entre los tiempos de cocción de los garbanzos y las espinacas.

Asimismo, conviene conocer una serie de trucos adicionales para que el potaje quede perfecto:

Deja los garbanzos en remojo al menos 12 horas y añade una pizca de bicarbonato al agua de remojo. Esto ayuda a ablandarlos más rápido y mejora su digestión.

Sofríe la cebolla, el ajo y el pimiento en aceite de oliva hasta que estén muy tiernos antes de añadir el pimentón. Así se liberan los aromas y se evita que el pimentón se queme.

Si quieres un caldo más espeso, puedes triturar ligeramente algunos garbanzos y añadirlos de nuevo a la olla.

Para que no se deshagan, añade el huevo duro y el pan frito justo antes de terminar la cocción y mezcla suavemente.

La receta más viral

#cuaresma #tradicion #gastronomia #guiso #comidatradicional #garbanzos #bacalao #consejos ♬ Concierto de Aranjuez (Adagio) – Guitarra Rumbata @cocinaconnoelia POTAJE DE CUARESMA El potaje es una receta típica de Cuaresma y Semana Santa. Un delicioso guiso, cuyos ingredientes principales son: garbanzos, bacalao, espinacas y huevo cocido. Te redacto receta completa por si te la quieres guardar. INGREDIENTES: – 300 gr de garbanzos. – 250 gr de bacalao. – 100 gr de espinacas. – 2 cebollas. – 1 rebanada de pan. – 2 huevos. – 1 cabeza de ajos. – 1 ajo. – 50 gr de almendras tostadas. – 1 cucharadita de pimentón. – Unas hebras de azafrán. – Sal. – Aceite de oliva. ELABORACIÓN: Deja los garbanzos en remojo la noche anterior con un pellizco de sal. Escurre los garbanzos. Ponlos en una cazuela junto con la cebolla, la cabeza de ajos y el laurel. Deja cocer 45 minutos o hasta que los notes blanditos. Cuece los huevos 12 minutos. Fríe la rebanada de pan. Reserva sobre papel absorbente. Pica fina la cebolla y sofríe en una sartén con un poquito de aceite. Añade el pimentón y mezcla. Tritura las almendras con el pan frito, un ajo, unas hebras de azafrán e incorpora este majado al sofrito. Sazona los garbanzos y retira la cebolla, la cabeza de ajos y el laurel. Añade el sofrito junto con el bacalao y las espinacas. Deja cocinar 10 minutos. Añade los huevos cocidos partidos en trozos. Continua la cocción 2 minutos más. Consejos: 👉🏻 los garbanzos deben cocer a una temperatura constante, evitando borbotones, para que no se despellejen. 👉🏻 La sal mejor siempre a media o final de cocción. 👉🏻 un toque de comino molido en la picada da un toque muy rico al potaje. 👉🏻 puedes añadir una pizca de bicarbonato para acelerar la cocción de los garbanzos. #potaje

«La receta tradicional de potaje, un plato típico en tiempo de Cuaresma, comienza dejando los garbanzos en remojo la noche anterior. Al día siguiente, escúrrelos y colócalos en una cazuela junto con la cebolla, la cabeza de ajos y el laurel. Cubre con agua y deja cocer durante 45 minutos o hasta que estén blanditos. Mientras tanto, cuece los huevos durante 12 minutos y fríe una rebanada de pan, reservándola sobre papel absorbente. Pica fina la cebolla y sofríela en una sartén con un poco de aceite, añade el pimentón y mezcla. Prepara una picada con las almendras, el ajo, las hebras de azafrán y el pan frito, e incorpórala al sofrito. Sazona, retira la cebolla, la cabeza de ajos y el laurel, y añade el sofrito junto con el bacalao y las espinacas. Deja cocer 10 minutos, añade los huevos cocidos cortados en trozos y continúa la cocción dos minutos más. Así tendrás un delicioso potaje listo para disfrutar».