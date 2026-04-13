Caza, quesos de la sierra y helados de cabra: así es la nueva joya de la sierra de Guadarrama a sólo 45 minutos de Madrid

Así es la nueva joya de la sierra de Guadarrama a sólo 45 minutos de Madrid, podrás disfrutar de unas jornadas de caza, quesos de la sierra y helados de cabra. Una auténtica maravilla que no está presente en todas las partes del país, sino que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve si decidimos descubrir una joya oculta de nuestro día a día. Más cerca de lo que nos imaginaríamos, podremos empezar a tener en consideración algunos elementos que llegan a toda velocidad y que pueden ser claves.

Un descubrimiento a la hora de sumergirnos de lleno en una serie de detalles que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Un cambio de ciclo que puede convertirse en un giro radical que acabará marcando una diferencia importante. En estas jornadas en las que realmente nos apetece salir de casa y ver un giro radical que puede convertirse en la antesala de algo más. Es momento de descubrir este tipo de elementos que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar en nuestro plan de viajes para esta primavera.

Helados de cabra, caza y quesos de la sierra

La gastronomía juega un papel importante en nuestro día a día, podremos empezar a tener en mente algunos detalles que pueden convertirse en la antesala de algo más. Tocará estar muy pendientes de un giro radical en la manera de viajar que nos lleva a descubrir las profundidades de nuestro día a día.

Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos acompañará en unos días en los que cada detalle cuenta. Una situación que puede llevarnos a un punto del país en el que vamos a sumergimos de lleno en una novedad clave.

Estos días en los que la comida podría ser la excusa ideal para viajar muy cerca de Madrid y disfrutar al máximo. Un plan en familia en medio de la naturaleza o una escapada romántica para probar los mejores manjares posibles. Sin duda alguna, tocará estar pendientes de un giro radical que puede ser el que nos acompañará en breve.

Te sugerimos un buen plan para unas jornadas en las que realmente cada detalle cuenta y lo hace de tal forma que tocará empezar a tener en mente algunos cambios importantes.

Esta es la nueva joya de la sierra de Guadarrama a sólo 45 minutos de Madrid

Podremos salir de la capital de España para sumergirnos de lleno en una serie de cambios que pueden ser los que nos acompañarán en breve. Con la mirada puesta a una situación que podría acabar siendo la que nos obligará a conocer un poco más lo que nos estará esperando.

Un viaje de esos que pueden acabar siendo lo que nos hará sumergirnos en un local con una serie de especialidades que son del todo inesperadas y de lo más agradables de descubrir. Si que gustan los productos nacionales, no lo dudes, estarás en el lugar adecuado.

Tal y como se presenta este local en la Guía Repsol: «Venimos de la alta cocina, de restaurantes donde cada detalle está medido, pero sentimos que era el momento de volver a lo esencial”, explican los impulsores de La Yesca, una taberna recién abierta en el corazón de la Sierra de Guadarrama. Jorge Asenjo (Galerna, Erro, Barro) y Ana Lázaro (L’Atelier de Joël Robuchon, Montia, Barro) vuelven a casa y se unen a Jorge Casado (Montia y creador de La Desmedida) para defender un proyecto de compromiso».

Siguiendo con la misma explicación: «Compromiso con la cocina de fondo, de caldos, salsas y guisos, con la carne de caza por su alto valor sostenible y gastronómico, con la recolección silvestre y con pequeños elaboradores de vinos. Compromiso con la red local, nutriendo su carta de quesos artesanos, panes de obrador o productos como los helados de ‘Campo a Través’. Todo esto se traduce en bocados como las albóndigas de ciervo, el jarrete de jabalí, los mejillones con su guisito para mojar… sin olvidar clásicos del vermú como la ensaladilla, las bravas o los torreznos».

Este municipio de la Sierra de Guadarrama es uno de los más destacados que no puedes dejar de visitar. Este local que ha abierto recientemente puede darte esa gama de sabores y ese enclave tradicional que estás buscando. Es cuestión de ponerse manos a la obra a por ello, de tal forma que conseguirás obtener todo lo que necesitas y más.

Un buen plan para estos días que tenemos por delante y que seguro que te dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada en estos días que tenemos por delante. Atrévete a descubrir un lugar con encanto más cerca de Madrid de lo que imaginas.