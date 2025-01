El arte de la familia, el poder y la traición

No se puede hablar de séptimo arte sin hablar antes de la obra maestra que transformó el cine y contó el poder como nunca antes: El Padrino.

Un joven director Francis Ford Coppola, poco convencido con la historia y un Marlon Brando percibido por la industria como una sombra de lo que fue, sin quererlo, hicieron historia del cine; a pesar de que la opinión pública decía que juntos eran pura dinamita y veneno para las taquillas; tanto que tuvieron más de 10 nominaciones en los Óscar.

Hablar de la saga El Padrino es hablar de iconografía popular del s.XX, una obra que refleja a la perfección la complejidad del ser humano en todas sus formas a través del amor y la familia. Coppola con esta película se apropió de la esencia del mundo de la mafia italiana y con una mirada shakesperiana, destapó lo que habitaba en los corazones de sus personajes a la vez que mostraba las sombras de ellos.

Parte de su magia reside en que todos nos podemos sentir identificados con las historias de los Corleone, todos tenemos familia, aunque por su puesto no sean asesinos…, y nos podemos sentir identificados en mayor o menor medida con los personajes y sus tramas. Por ello, La Chalana nos propone del 4 al 16 de enero unas jornadas para que nos convirtamos en unos verdaderos mafiosos del siglo XX.

Le haré una oferta que no podrá rechazar

«Un hombre que no le dedica tiempo a su familia, nunca será un hombre completo» dice Don Corleone justo antes de decir la frase más icónica de la saga: «Le haré una oferta que no podrá rechazar». Pero para oferta que no podremos rechazar, la que nos hacen desde La Chalana con sus Jornadas Campillo que incluyen: bloc de foie con compota de manzana y reducción de PX, brioche de langostino crujiente con verduritas y teriyaki y calamares de potera fritos con su ali oli seguido de langosta con verdura y medallones de solomillo a la parrilla con salsa de sidra.

Para terminar como un buen mafioso, de postre nos proponen queso azul Hojas Campillo con dulce de manzana, tarta de manzana, caramelo y streusel Delicatessen y helado artesano El Asturiano de requesón.

Todo esto por solo 32 euros (mínimo dos personas) y, además, puedes incluir una botella de Campillo por 12 euros.

No hablamos de negocios en la mesa

Si El Padrino se hubiera rodado en el siglo XXI, la frase más bien sería «no usamos el móvil en la mesa», pero tanto si hablamos de negocios como si estamos con el móvil, en las Jornadas Bogavante Cantábrico nos invitan a disfrutar de la compañía con la que compartas estas jornadas.

Con esta opción, comenzaréis con un bloc de foie con compota de manzana y reducción de PX, brioche de langostino crujiente con verduritas y teriyaki y calamares de potera fritos con su ali oli. Con el siguiente plato, los Corleone hubieran hecho buenos negocios: arroz con bogavante del cantábrico. De postre negociaréis con queso azul Hojas Campillo con dulce de manzana, tarta de manzana, caramelo y streusel Delicatessen y helado artesano El Asturiano de requesón.

El precio de estas jornadas es de 42 euros (mínimo dos personas) y por 12 euros más, disfrutaréis de una botella de Ribera del Duero Portia 24 meses.

Yo creo en el Chigre

«Yo creo en América. América hizo mi fortuna» dicen en El Padrino pero La Chalana cree en el chigre, ese lugar que sí que nos hace ricos pero de otra forma; en disfrute y amistades aunque aquí si que hay que tener cuidado con lo que se dice porque como diría Vito Corleone: «Nunca vuelvas a decir lo que piensas a alguien que no sea de la familia».

En esta ocasión, el Menú Chigre está formado por callos asturianos con tortilla, bloc de foie con compota de manzana y reducción de PX, calamares de potera fritos con su ali oli y langostinos gordos hervidos con picantona.

Este menú también incluye una botella de sidra Brut Pecado del Paraíso o dos botellas de sidra Trabanco. En Madrid seis culines equivalen a una botella de sidra natural. Todo por 19 euros para dos personas.

Del 4 al 16 de enero ven a La Chalana y siéntete un verdadero Corleone en uno de sus restaurantes de Avilés, Granda (Siero) o Madrid (Bernabéu, Barceló o Clara del Rey).