Con motivo de su participación en la próxima edición del Madrid Design Festival 2019, el estudio creativo We Crave presenta su nueva experiencia gastronómica inspirada en la ambigüedad del concepto de la “esencia”.

Tras el éxito de sus anteriores “food experiences”, cuyas temáticas giraban en torno a los universos de los instintos y el origen del cacao, para “Essentia: revealing the layers of taste”, el equipo de We Crave se ha inspirado esta vez en el debate que surge entre la esencia intrínseca y la esencia de un aroma dado que ambas poseen el mismo poder de seducción, siendo igual de misteriosas e imperceptibles a simple vista. Partiendo de la premisa de que el 80 % de nuestro sentido del gusto depende de los olores, “Essentia” tiene como objetivo explorar la relación con las esencias a través de la interacción sensorial con nuestro cuerpo y mente.

Con este proyecto, cada uno de los participantes que tendrán acceso a vivir esta experiencia gastronómica tan singular, disfrutarán de un viaje de sensaciones durante una cena con la que recorrerán los distintos niveles que componen un aroma: ”top notes”, “heart notes” y “base notes” (notas de salida, medias y de fondo).

Para ello, cada uno de los cinco platos que componen el menú se elaborará con las propias “edible notes” (notas comestibles) que ha trabajado el equipo de We Crave y, en concreto su chef residente Paola Carlini, para conseguir evocar recuerdos personales y descubrir así los niveles que conforman nuestra propia “esencia”.

La experiencia “Essentia: Revealing the Layers of Taste” tendrá lugar los siguientes jueves, viernes y sábados de febrero (07 – 08 – 09 / 14 -15 – 16 / 20 – 21- 22).

Precio: 65 €.

Imprescindible reserva previa a través de su web.

Charlas creativas en Madrid Design Festival

Además, y dentro también del marco de actividades del Madrid Design Festival 2019, el equipo de We Crave impartirá dos charlas abiertas al público del festival en las que se discutirá en torno a “Cómo los sentidos influencian el proceso creativo a la hora de diseñar”.

Esta charlas, en las que participará un grupo multidisciplinar de diseñadores expertos en el área de diseño multisensorial y experiencial, tendrán lugar los días 6 y 20 de febrero a las 19.30 h. en el propio estudio de We Crave de la calle Conde Xiquena, 12.

La entrada será gratuita hasta completar aforo y será necesario inscripción previa a través de su web.

Sobre We Crave

De la pasión de establecer interacciones entre distintas disciplinas creativas, utilizando el diseño como el canal principal para conectar a los usuarios, nace el espacio co-creativo We Crave fundado y dirigido por Vanessa Redondo. Un estudio formado por creativos que, centrándose en el pensamiento conceptual, realiza y busca experimentos de materiales a espacios investigando sus características inherentes y desafiando la relación entre la artesanía, la industria y la innovación.

Los valores arquitectónicos y la pasión siempre les acompañan. De esta manera, es especialmente relevante para ellos la construcción de experiencias, no solo interiores. Una meta que logran a través del comisariado de exposiciones e instalaciones emergentes de arte con las que involucran activamente a los visitantes para desarrollar ideas en sus programas y talleres de residencia.

El estudio está ubicado en el céntrico barrio de Justicia. Un espacio diseñado no solo como un lugar para fomentar la inspiración y la energía creativa, sino también como un punto de encuentro para todos gracias a sus características fachadas de vidrio a nivel de calle y su política de no muros. El objetivo era crear un espacio transparente y flexible que fuera verdaderamente funcional para ellos mismos y la ciudad.