RTVE ha entrevistado al hermano de una ex líder de Podemos en Galicia para criticar a la Xunta de Alfonso Rueda por el vertido de los pellets de plástico al mar y equipararlo con el desastre del Prestige de 2002. Se trata de Rogelio Santos, al que la cadena pública ha presentado como un «mariscador» y miembro de la asociación ecologista Plademar.

Santos fue también miembro de la dirección de Podemos en Galicia hasta su dimisión en octubre de 2019. Es hermano de Carmen Santos, que fue secretaria general de la formación morada en la región entre 2016 y 2018. Santos ocupó el cargo de diputada en el Parlamento gallego entre 2016 y 2020 con Grupo Común da Esquerda, el grupo parlamentario en el que estaban Podemos, Izquierda Unida y Anova. Carmen Santos se fue con fuertes críticas hacia la dirección de Podemos, tanto es así que votó al BNG en las pasadas elecciones generales del 23J.

RTVE no ha mencionado la vinculación de Rogelio Santos a Podemos Galicia durante su entrevista. Santos ha aprovechado su aparición en la cadena pública para culpar al Ejecutivo autonómico de Alfonso Rueda del vertido de pellets que está afectando a las playas de la región, llegándolo a comparar con el hundimiento del petrolero Prestige frente a las costas gallegas en 2002.

«La gente hemos tenido que salir, como cuando sucedió lo del Prestige o como sucede a veces aquí con los incendios porque tristemente es algo que se repite continuamente, de que es la gente la que tiene que salir y el pueblo salvar al pueblo, eso es así», ha afirmado Santos.

La entrevista se ha realizado en una playa de La Coruña. El ex dirigente de Podemos ha arremetido también contra las labores de limpieza que estaban realizando unos operarias enviados por la Xunta de Galicia. «Realmente quien se ha movilizado no ha sido la Xunta ni quien ha estado limpiando no ha sido la Xunta de Galicia, han sido voluntarios que además lo han estado haciendo de una manera responsable y de una manera efectiva con todo el dolor de mi corazón, no como estos operarios que no siquiera están en la zona donde están los pellets, que no es aquí sino más arriba», ha asegurado.

«Lo que nos debe preocupar es eliminar esta contaminación cuanto antes y ser lo más efectivo posible. Me afecta sobre todo porque me preocupa muchísimo mi trabajo lo que puede pasar a largo plazo, como esto puede perjudicar, pero no sólo a los pescadores, esto es algo que perjudica a toda Galicia, a toda España y a toda la sociedad porque del mar comemos todos, no sólo los pescadores. Yo porque es mi trabajo, pero el medio ambiente, donde disfrutamos de las playas y donde nos bañamos y pescamos, es de todos, no es sólo de los pescadores», ha esgrimido.

«Nos dan las uvas»

Por último, Rogelio Santos considera que «si esperamos a que actúe aquí la Xunta, nos dan las uvas pero del año que viene». «Realmente estoy preocupado y, bueno, es lo que hay, como ya sucedió cuando fue el Prestige y, si esperamos a que actúe aquí la Xunta, nos dan las uvas pero del año que viene. La gente hemos tenido que salir, como cuando sucedió lo del Prestige o como sucede a veces aquí con los incendios porque tristemente es algo que se repite continuamente, de que es la gente la que tiene que salir y el pueblo salvar al pueblo, eso es así», ha zanjado.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha comunicado que pedirá este martes la activación del nivel 2 de alerta por el vertido de pellets de plástico en el océano Atlántico que ha llegado a las costas de Galicia, Asturias y Cantabria. A pesar de esto, el PSOE y el resto de la oposición en el parlamento gallego están haciendo un uso partidista de la situación de cara a las elecciones autonómicas del próximo 18 de febrero, incluso comparando a los pellets con el Prestige.

Portugal lo avisó

El Instituto Hidrográfico de Portugal lanzó el 8 de diciembre un aviso que remitió a Salvamento Marino (Sasemar), dependiente del Ministerio de Transportes dirigido por Óscar Puente, en el que alertaba de «desechos peligrosos» en las costas cercanas a Galicia, los pellets de plástico, y al que ha tenido acceso OKDIARIO. Además, la Dirección General de Recursos Naturales (DGRN) portugués envió ese mismo día un informe al Gobierno de España y a la EMSA, la encargada de la seguridad marítima en Europa, reportando lo sucedido.

El aviso de Instituto Hidrográfico portugués del 8 de diciembre alertó de «desechos peligrosos» contenidos en «seis contenedores a la deriva», es decir, los pellets de plástico que ahora están en Galicia. El texto informa de las coordenadas exactas del desastre. Este mensaje se remitió a España tal y como establece el Convenio Europeo de Cooperación Transfonteriza.