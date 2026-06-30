Pérez Llorca reivindica el turismo como motor de la Comunidad Valenciana: «No hay futuro si no hay turismo»

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha situado el modelo de gestión valenciano como un «ejemplo de equilibrio entre vecinos y turistas». Una reflexión que sitúa a la Comunidad Valenciana como un referente frente a los problemas de turismofobia en otras autonomías y provincias. Juanfran Pérez Llorca ha intervenido en la apertura de la VI Jornada OKTURISMO Territorio, Tendencias y Oportunidades para el sector turístico nacional. Y, en ese contexto, ha explicado los puntos esenciales de la estrategia turística de la Comunidad Valenciana, como una apuesta «por un modelo equilibrado y sostenible para avanzar en el liderazgo de la Comunidad Valenciana».

En ese contexto, Pérez Llorca ha reivindicado la actividad turística como motor económico de la economía valenciana. Y ha destacado que en este territorio «hemos concienciado a los vecinos de que los turistas son uno de los mejores clientes que podemos tener para garantizar el futuro de esta tierra».

La VI Jornada OKTURISMO Territorio, Tendencias y Oportunidades para el sector turístico nacional ha contado con la colaboración de la Generalitat Valenciana, la Junta de Castilla y León, Gobierno de Aragón, Turisme Comunitat Valenciana, Diputación de Valencia, Ayuntamiento de Benidorm y Meliá.

En su alocución, Juanfran Pérez Llorca ha querido expresamente «agradecer a OKDIARIO que piense en jornadas de turismo», porque «hablar de turismo siempre es importante, y más, en ciudades tan reconocidas como Benidorm».

El presidente de la Generalitat Valenciana ha subrayado que el turismo «es de todos». Y que, en consecuencia, «tienen que estar representados los visitantes y los vecinos de las ciudades turísticas». Ha recordado que el modelo turístico valenciano «ha ido evolucionando, sin perder el sol y playa», porque la apuesta ha sido por «la sostenibilidad, por los planes de equilibrio, rompiendo la estacionalidad, haciendo un esfuerzo muy importante». Para añadir que la importancia del turismo es «buscar siempre el equilibrio y no caer en turismofobias que no son reales».

Pérez Llorca ha expresado que en la actual legislatura, en la Comunidad Valenciana, «se ha podido comprobar que cuando se gestiona y se regula, todo es compatible y con todo se puede conseguir equilibrio». Y ha puesto como ejemplo de esta reflexión la regulación de los pisos y apartamentos turísticos y la eliminación de la tasa turística.

Para Pérez Llorca, el salto cualitativo del turismo en la Comunidad Valenciana ha sido la puesta en valor de todo el territorio durante los 365 días del año «del interior a la costa, de norte a sur, de este a oeste». A este respecto, ha agregado que esa estrategia ya está ofreciendo resultados, como reflejan los últimos datos de Turespaña, con el mayor crecimiento relativo del empleo, con un incremento del 3,9% hasta alcanzar los 232.761 afiliados al sector.

También ha destacado el compromiso del Gobierno valenciano con el turismo, cuyo reflejo es evidente en los Presupuestos de la Generalitat Valenciana para este 2026, con un incremento del 21% hasta los 98 millones de euros. Y con medidas como el aumento de las ayudas dirigidas al sector, que alcanzarán los 7 millones de euros para impulsar el márketing de eventos, los festivales, el turismo de interior y la innovación turística, así como el incremento del 16,3% de la financiación del Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas (Ivattur).

Pérez Llorca ha advertido que «no hay futuro si no hay turismo». Y ha avanzado también en el foro de OKTURISMO que la Generalitat Valenciana ultima el Plan Estratégico de Turismo 2026-2030, que se está elaborando junto al sector turístico y la sociedad civil.