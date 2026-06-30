Carlos Baño: «Hay que alicantinizar a los turistas, como se ha hecho en Benidorm»

El presidente de Cámara Alicante, Carlos Baño, ha reivindicado este martes la segunda pista para el aeropuerto Miguel Hernández Alicante-Elche, el agua y las infraestructuras que la provincia de Alicante necesita para mantener la velocidad de crucero en su crecimiento y generación de riqueza para el territorio.

Además, ha apostado por «alicantinizar» a los turistas, de modo que estos decidan no solo regresar, sino, incluso, instalarse en la provincia, «como ha hecho Benidorm». Carlos Baño se ha pronunciado así en el transcurso de la entrevista que le ha realizado la presidenta de OKDIARIO, Pilar R. Losantos, en la VI Jornada OKTURISMO Territorios, Tendencias y Oportunidades para el Sector Turístico Nacional, que se celebra en el hotel Villaitana, en Benidorm, y que ha reunido a todos los referentes turísticos de la Comunidad Valenciana y de España.

La VI Jornada OKTURISMO Territorios, Tendencias y Oportunidades para el Sector Turístico Nacional cuenta con la colaboración de la Junta de Castilla y León, Generalitat Valenciana, Turisme Comunitat Valenciana, Gobierno de Aragón, Diputación de Valencia, Ayuntamiento de Benidorm y Meliá.

En ese contexto, Carlos Baño, el hombre que ha sabido cohesionar a todo el empresariado de la provincia de Alicante como no sucedía en décadas, ha aportado esa otra óptica que solo desde el sector empresarial puede conocerse. Carlos Baño, que está empadronado en Benidorm, ha manifestado a pregunta de Pilar R. Losantos que la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana tienen «muchas cosas en común y muchos problemas en común».

El presidente de Cámara Alicante ha destacado que la de Alicante es la provincia «peor financiada» por el Gobierno de España, como evidencian los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023, actualmente prorrogados por cuarto año consecutivo. «Estamos soportando una población que en algunos lugares se duplica un 100%, pero carecemos de las infraestructuras y servicios que necesitamos».

En este sentido, Carlos Baño ha expresado la necesidad de una segunda pista para el enorme crecimiento que está viviendo el aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández, el tercero de la península en número de viajeros, así como las infraestructuras y el agua.

También ha destacado que para Cámara Alicante, el turismo es «la industria más transversal que existe». Y ha revelado un dato muy poco conocido, que la provincia con mayor número de viviendas escrituradas en 2025 por parte de compradores extranjeros ha sido Alicante, multiplicando por dos el número de esas mismas viviendas de la siguiente provincia situada en ese ránking, que es Málaga, en Andalucía. «En la Cámara decimos que hay que alicantinizar a los turistas, como se ha hecho en Benidorm».

El presidente de Cámara Alicante ha puesto en valor el alto grado de integración del turismo británico en la provincia de Alicante: «Se integra perfectísimamente». Pero, también, la de otros residentes procedentes de otras nacionalidades: «La guerra nos ha traído a muchos ucranianos y rusos. Allí, se están matando. Aquí conviven».