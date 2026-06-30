Alfonso Del Poyo (Meliá): «No hemos evolucionado en infraestructura al nivel que crece el turismo»

Para Alfonso Del Poyo, vicepresidente de España y Latam de Meliá, España tiene que tener dos aspectos en cuenta que mantener: la población flotante y las infraestructuras, entre ellas la ferroviaria. «No crecemos en infraestructura y encima la deterioramos», ha criticado Del Poyo en VI Jornada OKTURISMO Territorio, Tendencias y Oportunidades para el sector turístico nacional.

El vicepresidente de España y Latam de Meliá ha afirmado que España «es el principal país inversor del sector turístico a nivel mundial». «Somos líderes en turismo; es una realidad que no se puede ocultar y con un gran inventario hotelero», asegura.

Para Alfonso Del Poyo, hay dos aspectos importantes a tener en cuenta en el turismo español. «España tiene que mantener el tema de la población flotante de los destinos turísticos y las infraestructuras, que hay que adecuarlas. No hemos evolucionado en infraestructura al nivel que crece el turismo en el país y esto tiene un reflejo en la población que también lo soporta, como la falta de las infraestructuras o el deterioro de lo existente, que de alguna manera ha roto el nivel líder mundial», ha explicado.

«Si esto no evoluciona a la misma velocidad que la demanda, entramos en un embudo que nos mata. No crecemos en infraestructura y encima la deterioramos», subraya.

El reposicionamiento hotelero como principal inversión

En esta línea, Del Poyo cree que la principal inversión en el sector hotelero es «el reposicionamiento de los establecimientos más maduros». «La entrada de grandes marcas ha generado en muchos destinos una atracción de turistas que en algunos destinos era necesaria. Esto nos ha ayudado a los españoles, líderes turísticos, a avanzar y a madurar nuestros propios activos y a crecer», explica. «Creo que esto es el éxito del turismo en España», subraya.

Por ello, la modernización de los hoteles convierte la experiencia del cliente en positiva y amplía la oferta. «Con la diversificación de la oferta entró un modelo de turismo asociado a otros segmentos como el turismo cultural o de ciudad, de interior», asegura. Esta diversificación de la oferta «ha marcado la estructura como nuevo modelo turístico».

El problema de la turismofobia

Sin embargo, Alfonso Del Poyo destaca el problema de la turismofobia, como el «punto denominador que marca el planteamiento, que es la vivienda turística legal». «Ha desequilibrado el planteamiento de la vivienda residencial y marca el precio de la vivienda y, de alguna manera, el precio del alquiler», indica.

El desequilibrio de la vivienda turística ha generado que no haya vivienda para el personal flotante, explica Del Poyo. Aunque no solo del turista, sino del talento flotante. «Lo necesitamos en los destinos y no tiene capacidad de alojarse en los destinos», dice.

El turismo en España

En el acto han intervenido Juan José Calvo, director de estrategia y desarrollo de AR Hotels, y Luis Castillo, presidente de APHA (Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante). Ambos mantienen la importancia de la interconexión, algo esencial en el turismo.

«Referente a la inversión, si no se invierte en turismo, ¿en qué se invierte? Nos hemos cargado muchos sectores tradicionales», se ha preguntado Luis Castillo. El presidente de APHA cree que hay que estar «en primera línea de vanguardia». «Necesitamos estar en la primera línea de vanguardia, sobre todo en las conexiones aéreas transoceánicas. Que Benidorm no esté conectado por tren con el aeropuerto es el único país en el planeta que no tenga conexión ferroviaria. Si queremos mantener un nivel de inversión de calidad, debemos ponernos las pilas», asegura.

De igual modo lo asegura Juan José Calvo, que afirma que «todo está interconectado». «Un hotel no existe si alrededor no hay una población», indica. «La renovación de un hotel siempre es positiva porque mejora la planta hotelera, pero creo que hay que poner en valor la aportación de nuestro sector en la renovación de los cascos antiguos», añade Luis Castillo.