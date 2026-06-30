Toni Pérez: «El futuro no será de los destinos con más gente, sino de los que atiendan mejor a las personas»

De Pedro Zaragoza, el alcalde visionario y padre de la transformación de un pueblo de pescadores en la ciudad turística que es, a Toni Pérez, el alcalde del pueblo e impulsor a la vez de la gran transformación del municipio en un Benidorm adelantado al siglo XXI, que apuesta por el turismo social, sostenible e inteligente, la conocida como ciudad-turismo se ha mostrado con un modelo de éxito. Este martes, en la VI Jornada OKTURISMO Territorios, Tendencias y Oportunidades para el Sector Turístico Nacional, organizada por OKDIARIO, y clausurada por el también presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha revelado el gran secreto de Benidorm: «Partimos de la convicción de que solo seremos el mejor lugar para venir si somos el mejor lugar para vivir».

La VI Jornada OKTURISMO Territorios, Tendencias y Oportunidades para el Sector Turístico Nacional, organizada por OKDIARIO, ha congregado en el hotel Villaitana de Benidorm a especialistas del sector, responsables políticos, técnicos de administraciones y miembros de otros grupos profesionales relacionados con el turismo, constituyéndose en el evento más importante. Y ha contado con la colaboración de la Junta de Castilla y León, la Generalitat Valenciana, Turisme Comunitat Valenciana, Gobierno de Aragón, Diputación de Valencia, Ayuntamiento de Benidorm y Meliá.

Toni Pérez ha destacado que Benidorm es el exponente «de lo que la industria turística es capaz de hacer». Ha explicado que el turismo «no se deslocaliza, sino que redistribuye la riqueza». Y ha puesto en valor que Benidorm, «con esa visión a 30-40 años, vio que en la gestión estaba el futuro». Y que «a una distancia de 10-15 años el futuro no va a pasar porque los destinos que tengan más gente sean capaces de atender a más personas, sino por los destinos que atiendan mejor a las personas».

Toni Pérez ha recordado que el municipio, con apenas una extensión de 38 kilómetros cuadrados, optó en su día por convertirse en una ciudad vertical: «No había en España aún un plan general ni una ley de suelo. Y en Benidorm, ya había unas personas que diseñaron el plan urbano».

El alcalde de Benidorm ha destacado la importancia de «la alianza» público-privada, de una planta hotelera conformada por empresas familiares de las que algunas son casi centenarias y de un modelo de éxito: «En los últimos 25 años hemos experimentado un crecimiento de un 40% en el número de personas empadronadas en Benidorm. Y de un 26% en turistas».

Finalmente, Toni Pérez ha agradecido a OKDIARIO la organización de esta jornada y ha recordado que Benidorm, «la ciudad que nunca duerme», sigue siendo «la opción para que la gente sea feliz».