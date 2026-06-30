José Manuel Camarero: «Allá donde otra industria se despliega, el sector turístico suma»

El secretario autonómico de Turismo de la Generalitat Valenciana, José Manuel Camarero, ha destacado este martes, en las VI Jornadas OKTURISMO Territorios, tendencias y oportunidades para el sector turístico nacional, organizadas por OKDIARIO, que «allá donde otra industria se despliega, el sector turístico suma; puedes poner un campo de golf y se celebran congresos».

José Manuel Camarero ha participado junto al director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Juan Francisco Martínez, en la mesa redonda El nuevo mapa del turismo español: regiones que innovan, crecen y diversifican. Una cuestión sobre la que tanto Martínez como Camarero han sido muy claros: «Si no innovas, si no creas nuevos productos ni oportunidades en tu territorio, es imposible seguir creciendo».

Ambos se han quejado del abandono que sufren las autonomías por parte del gobierno en materia turística: «Qué solos estamos cuando el gobierno no nos acompaña, pero además se dedica a poner zancadillas en todo aquello en lo que interviene», ha expresado José Manuel Camarero al respecto. El secretario autonómico de Turismo de la Generalitat Valenciana ha destacado que «tienes que diversificar e innovar para alcanzar los objetivos que te has planteado estratégicamente».

Ha explicado Camarero que el turismo supone para la Comunidad Valenciana el 19% del Producto Interior Bruto (PIB), 29.600 millones de euros anuales de producción y 10.000 millones de impuestos derivados del turismo». Ha recordado, también, que la sanidad en la Comunidad Valenciana «cuesta 8.700 millones de euros». Por lo que según ha agregado: «Solo el turismo supera esas cifras y podríamos decir que el turismo financia, entre otras cosas, los servicios sanitarios».

En el ámbito estratégico, José Manuel Camarero ha explicado que la Generalitat Valenciana cuenta con una red de destinos turísticos inteligentes dentro de Invattur. En concreto, 130 destinos y empresas. «De abajo a arriba, elaboramos las políticas turísticas, porque ahí están representados nuestros municipios».

Para José Manuel Camarero, el próximo reto es «la sostenibilidad social». Según ha expresado, los ciudadanos «tienen que entender que el turístico es un sector que suma». Y que, «allá donde otra industria se despliega, el sector turístico suma». En ese sentido, ha explicado que «puedes poner un campo de golf y se celebran congresos. Puedes poner un restaurante y se lo das a tus ciudadanos. Y ese restaurante trae producto de temporada y ayudamos a que el pequeño agricultor desarrolle su producción».

Para el secretario autonómico valenciano, «esas son las políticas y no grandes artificios, grandes discursos turismofóbicos, desde el propio gobierno, como el presidente del Gobierno, en la convención de Cáceres, hablando de las externalidades del sector turístico. El máximo representante del Gobierno, el presidente, atacando a la primera industria de nuestra nación. Eso es insólito».

Por su parte, Juan Francisco Martínez ha expresado que la Región de Murcia vive el mejor momento turístico de su historia: 66.000 empleos; el 20% del empleo de la Región de Murcia es turístico. «Venimos ejecutando desde 2022 el Plan Estratégico de Turismo 2022-2032. Es a largo plazo. Priorizamos innovación y hemos puesto en marcha una smart office».

También ha relatado, en referencia al tren de alta velocidad, que en la Región de Murcia continúan reclamando «más frecuencia». Juan Francisco Martínez ha recordado que cuando Sánchez fue a inaugurar ese tren de alta velocidad, , el viaje tardó dos horas y 20 minutos, «y no las tres horas y 30 minutos, que es lo que tarda habitualmente».