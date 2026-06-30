Pedro Cuesta destaca la colaboración público-privada para transformar la oferta turística: «Factor clave»

El turismo es hoy, más que nunca, transversal. Implica a muchos sectores y servicios, tanto públicos como privados. En consecuencia, la cooperación y el trabajo conjunto resultan indispensables para dinamizar turísticamente el territorio y hacerlo de forma equilibrada. En beneficio tanto de sus habitantes como de quienes lo visitan. Esta es la principal conclusión obtenida de la mesa redonda Cómo la colaboración público-privada transforma la oferta turística.

Un evento encuadrado en la VI Jornada OKTURISMO Territorios, Tendencias y Oportunidades para el Sector Turístico Nacional, organizada por OKDIARIO en el hotel Villataina, en Benidorm. En esa mesa redonda han participado el diputado de Turismo y Deportes de la Diputación de Valencia, Pedro Cuesta; la gerente de Visit Benidorm, Leire Bilbao; y la responsable de reputación, sostenibilidad y estudios de mercado de Atrevia, Elena Soler, moderada por Vicente Gil, subdirector de OKDIARIO.

La mesa redonda, como todo el acto, ha atraído la atención de representantes del sector turístico en la Comunidad Valenciana, empresarios y, también, de expertos en la comunicación y el márketing turístico, así como de representantes políticos. De hecho, la VI Jornada OKTURISMO Territorios, Tendencias y Oportunidades para el Sector Turístico Nacional se ha convertido en el evento del día tanto en la provincia de Alicante como en la Comunidad Valenciana y en toda España, donde ha podido ser seguido en directoy, por tanto, a tiempo real, por streaming a través de la web de OKDIARIO.

En ese contexto, el responsable de Turismo en la Diputación de Valencia, Pedro Cuesta, ha puesto un ejemplo muy claro de cómo la colaboración público-privada transforma la oferta turística: «En un municipio, conseguimos que un pequeño comercio, que cerró, volviese a abrir sus puertas».

Para el diputado, en la relación público-privada, el sector público aporta planificación, regulación y visión territorial, mientras que el privado aporta inversión, innovación y orientación técnica. Todo ello contribuye a la creación de productos turísticos más completos y personalizados o especializados en cada ámbito, ya sea gastronómico, cultural, activo, rural, de reuniones, congresos…

Pedro Cuesta ha situado como ejemplo «claro» del desarrollo territorial de la colaboración público-privada en el sector turístico a la provincia de Valencia. Una colaboración que, según ha explicado, ha permitido vertebrar el territorio, diversificar la oferta, digitalizar la gestión turística e implicar a los municipios en un modelo común.

Desde la visión local, Leire Bilbao, gerente de Visit Benidorm, ha destacado que la conocida como ciudad-turismo se ha convertido en la ciudad con menor porcentaje de paro de la Comunidad Valenciana.

Además, Leire Bilbao ha hablado acerca de la percepción de las vivencias para construir una marca. En este sentido, ha relatado que Benidorm ha introducido un juego para trasladar en él su mensaje de Benidorm como destino. En un mes, ese juego se ha convertido en el segundo recomendado a nivel mundial, con 152 millones de impactos. Su finalidad era la de contar las cosas de otra forma a otros públicos objetivos.

También ha destacado que, en el caso de Benidorm, quien ha venido de fuera ha aportado su cultura. En Benidorm, ha explicado, «todo el mundo se siente en casa». Algo que sustenta el hecho de contar con un elevadísimo índice de fidelidad. En concreto, un 70%.

La visión en el ámbito de la comunicación ha llegado de la mano de Elena Soler. La experta ha puesto sobre la mesa de diálogo un dato desconocido para el gran público: más del 50% busca destinos que no son los destinos-tipo, sino fuera de ruta o rutas ocultas.

Elena Soler ha dirigido su mirada desde el prisma profesional de la comunicación para explicar con un sencillo ejemplo la importancia de la colaboración público-privada en otra faceta: «Si no comunicas, no existes. Independientemente de las líneas que se estén llevando a cabo desde la Administración». Pero, además, ha destacado que el sector privado «tiene que saber escuchar y la Administración es la que tiene que ordenar».