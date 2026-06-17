Juanfran Pérez Llorca inaugurará la VI JORNADA OKTURISMO de OKDIARIO en Benidorm, ¿te apuntas?
OKDIARIO celebra el 30 de junio su VI Jornada de OKTURISMO, la primera edición que tendrá lugar en la Comunidad Valenciana, concretamente en el hotel Meliá Villaitana, situado en la avenida del Alcalde Eduardo Zaplana, 7, en Benidorm.
El evento anual de turismo de OKDIARIO contará en esta edición con la presencia e inauguración del presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, además de otros representantes institucionales y del sector turístico.
El acto será inaugurado por Juanfran Pérez Llorca, presidente de la Generalitat Valenciana, y contará con entrevistas a José Ramón Bauzá, ex presidente de las Islas Baleares y ex presidente de la Comisión de Turismo del Parlamento Europeo; y a Luis Biendicho, consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón. Asimismo, participarán representantes de Meliá, la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Benidorm, Visit Benidorm y otras entidades vinculadas al sector.
Este año, la jornada se centrará en el sector hotelero, los territorios y las principales tendencias y oportunidades que se presentan para el turismo nacional.
Programa de la VI Jornada de OKTURISMO:
- 9:30 horas. Registro y bienvenida a los asistentes.
- 10:00 horas. Inauguración del acto a cargo de OKDIARIO.
- 10:05 horas. Apertura institucional a cargo de Juanfran Pérez Llorca, presidente de la Generalitat Valenciana.
- 10:15 horas. Mesa redonda con Juan Francisco Martínez, director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia; José Manuel Camarero, secretario autonómico de Turismo de la Comunidad Valenciana; y la Junta de Castilla y León.
- 11:00 horas. Mesa redonda El sector hotelero español: inversión, demanda y transformación con Víctor López-Peña, asociado en Capital Markets Hospitality de Cushman & Wakefield Hospitality; Juan José Calvo, director de estrategia y desarrollo de AR Hotels; y Meliá.
- 11:40 horas. Pausa para el café.
- 12:00 horas. Pilar R. Losantos, presidenta de OKDIARIO, entrevista a José Ramón Bauzá, ex presidente de las Islas Baleares y ex presidente de la Comisión de Turismo del Parlamento Europeo.
- 12:25 horas. Pilar R. Losantos entrevista a Luis Biendicho, consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón.
- 12:50 horas. Mesa redonda Cómo la colaboración público-privada transforma la oferta turística con Leire Bilbao, gerente de Visit Benidorm; y Elena Soler, responsable de Reputación, Sostenibilidad y Estudios de Mercado de Atrevia.
- 13:30 horas. Clausura del acto.
Temas:
- Turismo