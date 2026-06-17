Juanfran Pérez Llorca inaugurará la VI JORNADA OKTURISMO de OKDIARIO en Benidorm, ¿te apuntas?

OKDIARIO celebra el 30 de junio su VI Jornada de OKTURISMO, la primera edición que tendrá lugar en la Comunidad Valenciana, concretamente en el hotel Meliá Villaitana, situado en la avenida del Alcalde Eduardo Zaplana, 7, en Benidorm.

El evento anual de turismo de OKDIARIO contará en esta edición con la presencia e inauguración del presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, además de otros representantes institucionales y del sector turístico.

El acto será inaugurado por Juanfran Pérez Llorca, presidente de la Generalitat Valenciana, y contará con entrevistas a José Ramón Bauzá, ex presidente de las Islas Baleares y ex presidente de la Comisión de Turismo del Parlamento Europeo; y a Luis Biendicho, consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón. Asimismo, participarán representantes de Meliá, la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Benidorm, Visit Benidorm y otras entidades vinculadas al sector.

Este año, la jornada se centrará en el sector hotelero, los territorios y las principales tendencias y oportunidades que se presentan para el turismo nacional.

Programa de la VI Jornada de OKTURISMO: