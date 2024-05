La UEFA revoluciona el número de jugadores convocados para la Eurocopa

El Comité Ejecutivo de la UEFA ha decidido ampliar el tamaño máximo de las plantillas de las selecciones participantes en la próxima Eurocopa que se celebrará en Alemania de la cifra original de 23 a 26 jugadores.

La UEFA ha querido dejar claro que esta ampliación no supone ninguna obligación para las federaciones nacionales participantes. Además, ha especificado que las selecciones clasificadas deberán facilitar al organismo continental una lista con un mínimo de 23 jugadores y un máximo de 26 antes de la fecha límite del 7 de junio.

Por lo tanto, Luis de la Fuente puede estar contento. El seleccionador español era uno de los entrenadores que estaba a favor de ampliar el número de jugadores de 23 a 26.

No obstante, el seleccionador, que siempre ha dejado claro que prefiere poder citar a cuantos más jugadores mejor, también tiene claro que está de acuerdo con esta medida siempre y cuando todos ellos puedan estar en el banquillo.

Una lista con pocas dudas

Luis de la Fuente tiene pocas dudas para la convocatoria que ofrecerá en los últimos días del mes de mayo. El portero de España será Unai Simón. El meta del Athletic se ha ganado la confianza de Luis de la Fuente. David Raya será el segundo guardameta, mientras que Álex Remiro se ha ganado ser el tercero, aunque debe mantener el nivel.

En el lateral derecho, está claro que Dani Carvajal es intocable. El jugador del Real Madrid está en un momento de forma espectacular. El otro lateral, su no pasa nada, será Jesús Navas. Pedro Porro tuvo dos oportunidades y no las aprovechó, mientras que no se debe descartar a Lucas Vázquez.

Laporte y Le Normand serán dos de los centrales de España. Habrá, seguro, un tercero, que saldrá de Cubarsí, David García y Vivian. La duda es si Luis de la Fuente apostará por tres o cuatro, ya que Rodrigo, en situaciones de emergencia, también puede ocupar esa posición.

En el lateral izquierdo no hay debate. Grimaldo, la gran noticia de este mes de marzo con España, y José Luis Gayà estarán en Alemania. Balde (lesionado), Fran García, Cucurella, Miguel Gutiérrez y Pedraza, parece que se han quedado sin opciones.

En el centro del campo habrá dos pivotes y no hay debate. Rodrigo es el jefe de España y Zubimendi su fiel escudero. No hay más opciones para Luis de la Fuente en esta posición del campo. En los interiores, todo depende de Pedri. Fabián Ruiz y Mikel Merino son segurísimos. Gavi está descartado. Dani Olmo puede ocupar esa posición. Por lo tanto, si Pedri está bien, el que se podría quedar en casa es Sancet. Todo dependerá del canario. De la Fuente ya dijo que hay que esperarlos.

Por las bandas, Lamine Yamal y Nico Williams son claves. Dani Olmo también puede ocupar esa posición, aunque es más polivalente, como se vio ante Brasil. Ferran Torres también estará en la lista, por lo que la duda es Oyarzabal o Marco Asensio.

Por último, arriba, Morata, el capitán, no se lo perderá, mientras que Joselu también es intocable. La gran duda es saber si Luis de la Fuente apostará por otra opción como podría ser Gerard Moreno. Ahora, con 26 jugadores a elegir, es más factible. Borja Mayoral, lesionado, se ha quedado sin opciones.