El sueco Glenn Nyberg será el árbitro del Albania-España

Ya hay árbitro para el Albania-España del próximo lunes 24 de junio a las 21:00 horas. Será el sueco Glenn Nyberg, designado para el último partido de la selección española en la fase de grupos de la Eurocopa. Los de Luis de la Fuente llegan clasificados como primeros de grupos y se enfrentarán a los albanos para continuar carburando y dar la oportunidad a los menos habituales antes del choque de octavos de final del siguiente domingo a las 21:00 horas, del que aún no se conoce rival.

Nacido en la localidad nórdica de Säter hace 35 años, Nyberg sí que es conocido por el seleccionador y por dos de sus jugadores, Marc Cucurella y Martín Zubimendi, a los que arbitró en la semifinal del Europeo sub-21 de Eslovenia en 2021 frente a Portugal, un choque que acabaron perdiendo quedándose a las puertas de la final. Y por poner ejemplos más recientes, fue el cuarto árbitro en la noche de este viernes en el Holanda 0-0 Francia y dirigió el Rumanía 3-0 Ucrania de esta Eurocopa.

El próximo lunes el árbitro sueco estará auxiliado en bandas por sus compatriotas Mahbod Beigi y Andreas Söderkvist, con el ucraniano Oleksandr Bekut ejerciendo como cuarto colegiado. Por lo que respecta a la sala VOR, el alemán Christian Dingert será el árbitro asistente de vídeo del partido, con el inglés David Coote y el también germano Marco Fritz en tarea de apoyo al VAR.

Nyberg nunca ha dirigido ni a Albania ni a España en categoría absoluta. Esta campaña, además de dirigir en la Champions y en la Europa League, fue el cuarto árbitro del luso Artur Soares en la final de la Conference League, en la que el Olympiacos de José Luis Mendilibar se impuso a la Fiorentina.

El gran error del próximo árbitro de España

También se le recuerda esta campaña por no pitar un penalti en contra del Arsenal en el partido de Champions ante el Bayern Múnich, en una acción en la que Gabriel Magalhaes paró el balón con la mano después de que David Raya sacase de puerta con un pase corto y volvió a colocarlo en el área pequeña, lo que fue muy criticado por el club bávaro.

«El árbitro cometió un gran fallo. Fue una situación incómoda. Fue un saque de puerta. Bajan el balón, él pita, el portero pasó el balón a un defensa y el defensa lo cogió con las manos porque pensó que no estaba en juego, pero sí lo estaba. Lo que nos enfada es la explicación en el campo. Les dijo a nuestros jugadores que había sido un error de niños y que no iba a pitar un penalti, por eso en unos cuartos de final de la Champions», lamentó Thomas Tuchel, ex entrenador del Bayern.