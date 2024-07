El secreto de Inglaterra para la tanda de penaltis

Inglaterra perdió la última final de la Eurocopa hace tres años en la tanda de penaltis contra Italia después de fallar tres de los cinco lanzamientos disparados en Wembley. Es un pasado reciente que en la selección inglesa no olvidan, por ello, para esta Eurocopa, han mejorado ese aspecto con mucha trabajo y un arma secreta. Ante Suiza en cuartos de final se demostró y si frente a España lo necesitaban saben que tienen un secreto especial.

Inglaterra tiene un secreto para las tandas de penaltis durante esta Eurocopa. O mejor dicho, un arma secreta. El equipo necesitaba mejorar en esa faceta y Gareth Southgate es un obseso de intentar siempre mejorar al equipo para intentar llevarlo a la excelencia. Aquí es donde entra en escena Jimmy Floyd Hasselbaink.

Hace algo más de un año, en marzo de 2023, el ex del Atlético de Madrid firmó por la Federación inglesa para unirse al cuerpo técnico de Gareth Southgate. Su labor es la de entrenador de tácticas tras su paso como técnico por el Amberes (2013-2014), Burton Albion (2014-2015 y 2021-2022), QPR (2015-2016) y Northampton Town (2017-2018).

El rol de Hasselbaink es bastante importante en esta selección inglesa, sobre todo en las tandas de penaltis. Este es el arma secreta de los ingleses en esta Eurocopa. Frente a Suiza en cuartos de final, la selección inglesa pasó de ronda tras realizar una tanda perfecta. Los cinco disparos fueron para dentro. Tres años atrás, en la final de la Eurocopa en Wembley contra Italia, los ingleses fallaron tres de cinco y perdieron el título.

El arma secreta de Inglaterra en los penaltis

Frente a España, si las circunstancias llevan el partido a la tanda de penaltis, Inglaterra cuenta con un nuevo secreto que no tenía antes. «Tenía mucha confianza en cómo habíamos preparado la tanda y en las cosas que había hablado con Jimmy Floyd Hasselbaink», confirmó Jude Bellingham tras el partido ante Suiza. «El trabajo que realiza de puertas para adentro nos ha permitido dar un paso adelante enorme. Nos coloca en disposición de ganar», señaló el jugador británico.

Foden también reconoció que el equipo ha mejorado en esta faceta con su nueva arma secreta: «Jimmy tiene muchísima experiencia y ha estado trabajando duro por si llegábamos a penaltis. Los lanzadores estaban llenos de confianza. Antes, quizá practicábamos demasiado. No había un entrenador que nos guiara. Ahora, con Hasselbaink, es al revés. Los penaltis no son una lotería y no queremos que lo sean. Hemos puesto tiempo y esfuerzo para poner un uno o un dos por ciento más a nuestro favor».

También Southgate reconoció en la rueda de prensa previa a la final de la Eurocopa que en el cuerpo técnico hay mucha gente trabajando para perfeccionar la manera de lanzar los penaltis: «Hay mucha gente trabajando en los penaltis. Es algo que se puede practicar y mejorar. Ayuda que esta vez tenemos más jugadores que chutan penaltis con sus clubes. Hemos ganado tres de las últimas cuatro. Estamos muy satisfechos con ese trabajo».