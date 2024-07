Ridículo de Rufián: dice que España ni empataría a Andorra sin Nico ni Yamal y se le ganó 5-0 sin ellos

Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, volvió a hacer el ridículo al afirmar que si a España le quitas a Nico Williams y Lamine Yamal, el combinado de Luis de la Fuente «no empataría ni contra Andorra». Además de que España tiene otros grandes jugadores, además de los dos citados, se da el caso que hace exactamente un mes se produjo ese encuentro entre España contra Andorra que ganó el equipo español por 5-0… ¡sin Lamine ni Nico en el campo!

Rufián fue preguntado en los pasillos del Congreso de los Diputados por la petición del Partido Popular de desplegar las Fuerzas Armadas para contener la llegada de inmigrantes. El PP pidió este jueves la activación de embarcaciones de la Armada que impidan la llegada de pateras o de cayucos a zonas con situación límite, como es el caso de Canarias.

Aprovechando ese tema, Gabriel Rufián mezcló la lucha contra la inmigración ilegal con la Eurocopa y la selección española y lanzó una opinión polémica sobre Lamine Yamal y Nico Williams. «Para que todo el mundo lo entienda, si se aplicaran las leyes que quiere el PP y VOX, los dos mejores jugadores de la selección española no estarían jugando a la selección española», soltó el diputado de ERC, asegurando así que si PP y VOX estuvieran en el Gobierno Lamine y Nico no jugarían con España.

Ese argumento es equivocado, toda vez que Lamine y Nico son españoles de nacimiento, al igual que Gabriel Rufián y la mayoría de sus compañeros en la selección. Nico Williams nació en Pamplona, mientras que Lamine Yamal lo hizo en Esplugas de Llobregat (Barcelona). Sus padres, en todo caso, serán los que fueron inmigrantes, al llegar a España.

Además, para reforzar su opinión, Rufián llegó a asegurar que sin estos dos jugadores «la selección española no empataría ni con Andorra». Si bien es una exageración propia de él, y que hasta él mismo sabe que no es así, cabe recordar que España tiene un equipazo aunque quites a Nico y Lamine, que están siendo dos de los mejores jugadores de toda la Eurocopa, pero sus compañeros no son precisamente malos. Los otros nueve titulares, más todos los del banquillo, hacen de España una selección muy competitiva que también podría ganar el torneo sin contar con Nico o Lamine.

Andorra, por cierto, es una de las selecciones más débiles de las que están en la UEFA y recientemente se enfrentó a España, concretamente el pasado 5 de junio en Badajoz. La victoria de los de Luis de la Fuente fue clarísima, con un 5-0 final. Y se da la circunstancia que ese encuentro -que era amistoso- no lo jugaron ni Nico Williams ni Lamine Yamal, que estaban convocados, pero no jugaron ningún minuto.

Así, si Gabriel Rufián quiere saber cómo le iría a España en un partido ante Andorra sin los jugadores del Athletic y del Barcelona, puede recuperar ese encuentro jugado hace exactamente un mes: goleada por 5-0 con tantos de Ayoze, Oyarzabal en tres ocasiones y Ferran Torres.