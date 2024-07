La prensa francesa en la Euro: «El tema político no será más fuerte que el deportivo contra España»

La situación política en Francia en la selección francesa ha sido más noticia que lo deportivo en las últimas horas, a pesar de que los de Deschamps juegan este martes una semifinal de la Eurocopa contra España en Múnich. En las últimas horas, jugadores como Mbappé, Tchouaméni o Koundé, celebraron la derrota de Marine Le Pen en las elecciones de su país. Rabiot no ha querido posicionarse y la pregunta es si esto puede desestabilizar al conjunto galo.

La prensa francesa está sorprendida por esto, y así lo ha transmitido en OKDIARIO el periodista de Canal Plus Francia Jean Paul Louis. Este periódico ha podido palpar el sentimiento de los periodistas franceses sobre este tema. Es cierto que Rabiot en rueda de prensa ha querido centrar la mirada en lo deportivo, en un claro paso de la Federación francesa por alejarse de la política. Pero los mensajes de sus jugadores fueron claros. Ellos también piensan que en Múnich lo deportivo primará, y el equipo no quedará desestabilizado por esto.

«La política ha sido un tema central al inicio del torneo, y también durante y después de las elecciones. Hemos tenido dos ruedas de prensa que son muy difícil de olvidar. La de Marcus Thuram y la de Kylian Mbappé. Y hay varios jugadores que se han posicionado con el tema política. Pero ahora, lo que ha hecho Rabiot en rueda de prensa es que estamos a las puertas de una semifinal de la Eurocopa y los jugadores tienen varias ideas y varias maneras de hablar o no hablar. Hemos hablado mucho de la situación política en Francia durante el torneo y ahora es un poquito menos importante», nos contaba este periodista francés en OKDIARIO.

«Al inicio del torneo recuerdo tres o cuatro ruedas de prensa donde hemos hablado casi más de política que de juego. Y eso es raro. Es la primera vez en la historia de la selección francesa que ocurre esto. Hemos vivido una cosa rara y única. Es el símbolo de lo que está pasando en nuestro país actualmente. Recuerdo muy bien nuestra reacción cuando se produjeron en rueda de prensa hasta 10 preguntas sobre la política. Y eso es raro. Pero después, cuando la Selección está ganando en Alemania, vimos lo que pasó con el resultado… Creo que para la casi totalidad de la plantilla de Francia es muy bueno lo que ha pasado con las elecciones», comentaba el periodista galo.

«Hemos visto en las redes sociales en Francia que si Kylian Mbappé no juega bien es porque está pensando en la situación política. Pero no es verdad. Es cierto que para Kylian, como para otros jugadores, el tema político es importante. Y lo ha dicho muchas veces. Pero si Kylian no está al 100% de su capacidad física y mental, no será por el tema político. Los jugadores para el partido de mañana tienen muy claro que tienen que ganar ante un equipo que juega muy bien a la pelota. España es el mejor equipo del torneo. Once goles y un ataque con jugadores muy talentosos. Vamos a ver lo que pasa, pero creo que el tema político no va a ser más fuerte que el tema deportivo mañana», culminó el enviado especial de Canal Plus Francia a Alemania a 24 horas de la semifinal contra España.