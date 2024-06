El PP dispara contra RTVE y Juan Carlos Rivero: «Ya podrían poner a un narrador que….»

Juan Carlos Rivero sigue recibiendo críticas por sus narraciones en la Eurocopa, especialmente por algunos errores que se han hecho virales. El último que ha disparado contra el trabajador de RTVE ha sido Vicente Azpitarte, político del Partido Popular, que ha llevado el tema al Senado pidiendo una mejoría en este sentido a la Corporación de Radio y Televisión Española.

«Si me permite un último comentario. Me pregunto, en materia de deporte, si entre los 7.000 empleados de RTVE, ¿no hay una sola persona que pueda narrar el fútbol en este país de una forma emocionante y que tenga la capacidad de engancharnos a los telespectadores? Y sobre todo que no cometa tantos errores como los narradores que han elegido para esta Eurocopa…», dice refiriéndose a Juan Carlos Rivero pero sin mencionar directamente al narrador.

Un Juan Carlos Rivero que volvió a ser tendencia en redes sociales en el partido de España contra Albania. Ambas selecciones se vieron las caras este lunes en el último partido de la fase de grupos donde los de Luis de la Fuente no se jugaban nada ya que lograron el primer puesto matemático al vencer a Italia. En cambio, los albaneses sí que se jugaban el pase a los octavos de final si lograban la victoria. El periodista español tuvo un importante lapsus en el gol de Ferran Torres, donde le confundió con Jesús Navas y al que después llamó Ferran Martínez en plena celebración del tanto.

Juan Carlos Rivero, TT habitual