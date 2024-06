Willy Bárcenas ha formado un lío en las redes sociales. El líder del grupo Taburete e hijo del ex tesorero del PP Luis Bárcenas, hizo un polémico comentario en su perfil oficial de X (antes Twitter) sobre los centrales de la Selección Española en la Eurocopa. Fue durante el partido entre España e Italia cuando el cantante se refería a los defensas en un tono despectivo, asegurando que le pone negro que ambos sean franceses. Un mensaje que ha desatado una ola de críticas, aunque otros apoyan la reflexión del artista.

Guillermo, más conocido como Willy Bárcenas, escribió lo siguiente: «Me pone negro que los centrales de España sean franceses. Le norrrrrmand, Lapoggggte, no me jodas. A pesar de todo, vamos España!». Al artista no le convence que los centrales titulares de España en la Eurocopa sean los franceses Laporte y Le Normand, ambos nacionalizados y fijos para Luis de la Fuente desde que es seleccionador.

Me pone negro que los centrales de España sean franceses. Le norrrrrmand, Lapoggggte, no me jodas. A pesar de todo, vamos España!🇪🇸🇪🇸 — Guillermo Bárcenas Iglesias (@Willybarcenass) June 20, 2024



Acto seguido, las redes sociales empezaron a llenarse de respuestas hacia el cantante, muchas de ellas críticas por el comentario que había hecho sobre los dos defensas. Muchos se referían a su padre, Luis Bárcenas, otros le recordaban los orígenes de Nico Williams o Lamine Yamal, y algunos también apoyaban su reflexión. Más de mil comentarios recibió en X (antes Twitter), un revuelo tremendo sobre el que se quiso pronunciar después de manera irónica.

«Me encanta mi rol en Twitter. Escribo cada dos meses alguna reflexión sin mucha trascendencia. Primero llegan seguidores que me llaman Padre y que les mola lo que he dicho. Después llegan los de mejor (lo que sea) que robar, en vez de Taburete mejor Banquillo y los de que cante tu padre. Por último aparece el director de orquesta Fonsi Longanizas y escribe algún twit en el que me relaciona de alguna forma con que Pablo Hasel esté en la cárcel. Y vuelta a empezar», escribió.

Trabajan en España, cotizan en España y defienden la camiseta de España con el sudor de su frente.

Es mucho más de lo que hizo cierto político de cuyo nombre no quiero acordarme, el cual se llevaba la guita de España para Suiza. — outra vaca no millo (@caaaarrrllll) June 20, 2024

Tienes razón. El primero es un buen central pero que no ha ganado nada. Y el segundo, ni jugaba de titular en un equipo de primer nivel. Así andamos, pero no olvidemos que la gran España de 2010 se basaba en un mediocentro de enorme calidad de origen brasileño, Marcos Senna — Angel García (@AnGarvaq) June 21, 2024