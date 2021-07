La Ciudad del Fútbol de Las Rozas vuelve a su día a día en esta Eurocopa. Tras una semana sin los internacionales, con paradas en Copenhague y San Petersburgo, los patinetes, que son el vehículo de los jugadores, los trabajadores y los periodistas vuelven a transitar por unas instalaciones deportivas de máximo nivel. Uno de ellos es Pau Torres (Villarreal, 1997), central de la Selección y uno de los hombres importantes en el equipo de Luis Enrique.

El xiquet del poble llega tranquilo al set donde atiende a OKDIARIO antes de jugar unas semifinales de la Eurocopa contra Italia en Wembley. Palabras mayores. Un día histórico que espera guardar con un buen recuerdo. España está a dos partidos de coronarse campeona del continente y, tras las muchas críticas recibidas, el defensa deja que todo el mundo se suba al barco de un equipo que quiere seguir soñando.

Pregunta: Acabamos de aterrizar de San Petersburgo y ya estamos haciendo la maleta para Londres…

Respuesta: Va todo muy rápido. Por lo menos pudimos volver tras el partido y descansar en Las Rozas, que es donde más a gusto estamos. Encantados de regresar a Madrid para seguir entrenando.

P: Había muchos que no creían en este equipo…

R: El inicio fue complicado. La fase de grupos se complicó y tuvimos que ganar el último partido para clasificarnos. Siempre hemos trabajado de la misma manera y todo el mundo que está ha creído en una forma de jugar al fútbol. Estamos en el camino correcto para pelear por grandes cosas. Hemos llegado a semifinales, pero podemos soñar con algo más.

P: ¿Les dejamos que se suban al barco de la Selección?

R: ¡Claro! Yo reconocí que aceptaba esas críticas. Ni nosotros estábamos contentos con la forma de comenzar el campeonato. Estamos encantados de que ahora se suban al barco.

P: Parece que quedan muy lejos ya los primeros partidos.

R: Eso es el fútbol. Nosotros lo analizamos más, pero hay gente resultadista. Un resultado decanta cómo está el equipo. No nos preocupa y eso que pasó se queda atrás. Ahora nos centramos en lo que queda por venir y estaba claro que en cuanto el equipo encadenase una serie de victorias todo eso quedaría atrás.

P: ¿Hubo un antes y un después?

R: Después de los dos primeros partidos comenzaba como la fase final. Una vez conseguimos estar en octavos todos teníamos ganas de jugar partidos de vida o muerte. Si es cierto que el 0-5 ante Eslovaquia para terminar la fase de grupos nos vino bien a todos. La gente empezó a marcar goles, el equipo confirmó que la manera de jugar era la correcta y eso nos dio mucha confianza.

P: Próxima parada, Wembley.

R: Significa que se está haciendo un buen trabajo. Para jugar allí teníamos que llegar mínimo hasta semifinales. Estoy muy contento de poder estar allí por primera vez. Espero poder guardar un buen recuerdo para el futuro.

P: IItalia lleva 32 partidos sin perder

R: Cuantos más partidos lleve sin perder antes le toca hacerlo. Esos datos están para romperlos.

P: ¿Da miedo?

R: No da miedo nadie. Es un partido de fútbol y donde mejor nos encontramos es en el terreno de juego. Con el mayor respeto, pero sin miedo.

P: ¿Qué destaca de Italia?

R: Es un equipo que tiene mucha experiencia. Hay jugadores que llevan muchos años participando en este torneo. Juegan con más calidad que antes y es una selección preparada para llegar lejos. Será un partido muy bonito contra un equipo que nos jugará de tú a tú, algo que hasta ahora nadie nos lo ha hecho. Todo el mundo se replegaba, pero Italia saldrá un poco diferente.

P: ¿Les beneficia que intenten quitarles la pelota?

R: Suiza ya quería jugar desde atrás y con nuestra presión lo pudimos evitar. Contra nosotros no fueron ellos mismos, ya que se fueron más atrás y yo creo que les perjudicó. Si Italia viene arriba nosotros encantados de hacer nuestro fútbol, pero si deciden replegarse como el resto pues haremos lo que hemos hecho hasta ahora.

P: Tendrá que combatir con Immobile.

R: A estas alturas cualquier delantero rival marca la diferencia. Las selecciones tienen a los mejores jugadores en sus filas. Nosotros estamos preparados para lo que venga.

P: ¿Que sabe del día que Tasotti le partió la nariz a Luis Enrique?

R: No había nacido todavía, pero recuerdo haber visto la escena por la televisión.

P: ¿Cómo recuerda el penalti de Cesc en 2008?

R: Me acuerdo de que habíamos jugado un torneo con el Villarreal y paramos en un área de servicio porque el partido estaba en la prórroga. Lo vimos con nuestros compañeros, con los padres que nos acompañaron en un famoso Auto Grill.

P: ¿Y la final de 2012?

R: Esa ya la vi con los amigos. Cenando con ellos. Al final como la mayoría de los españoles cuando llegan estos torneos. Nos juntamos con la gente que queremos para tener buenos recuerdos. No hay mejor forma de disfrutar del fútbol que con la familia y los amigos.

P: Está formando pareja con Laporte, no es habitual ver a dos centrales zurdos.

R: Llama la atención porque la gente no está acostumbrada que en un equipo haya dos centrales zurdos jugando juntos. Lo vivimos de una forma muy normal. Desde el primer día que jugamos contra Portugal me he entendido muy bien con Laporte y confío tanto en él como en Eric y Diego. Todos estamos preparados.

P: ¿Qué pasó en el gol de Suiza? ¿Fue mala suerte o falta de contundencia?

R: Laporte se cruza bien y desafortunadamente el balón me rechaza a mí, que tampoco puedo desaparecer de la acción. Quedará en una anécdota porque conseguimos pasar. Si no lo hubiésemos hecho habríamos sido señalados, pero no pasa nada. Ahora, hay que ser más contundente contra Italia e intentar dejar la portería a cero. Si lo hacemos tendremos muchas más opciones de estar en la final.

P: Conoce bien a Gerard Moreno. No está teniendo suerte de cara a gol.

R: Me quedo con que tras tener un montón de ocasiones decide tirar uno de los penaltis más importantes. Eso a él también le aumenta la confianza. Es el Zarra de nuestra Liga, nuestro máximo goleador y tanto él como Álvaro u otro compañero que juegue en punta de ataque tiene mucho gol y lo han demostrado. Somos el equipo más goleador del campeonato.

P: ¿Qué tan importante es Busquets en la Selección?

R: Es el jugador con más experiencia. Le echamos mucho de menos cuando fue positivo. Es nuestra brújula dentro del terreno de juego y el resto jugamos al ritmo que él marca. Espero seguir disfrutándolo durante muchos años.

P: ¿Luis Enrique es tan líder como parece?

R: Luis Enrique ha mostrado su faceta de líder desde el primer día. Siempre ha marcado un estilo de juego y ha sido claro. Nosotros creemos en su idea de jugar y de entender el fútbol. Estará orgulloso de nosotros como nosotros de que él sea nuestro líder.