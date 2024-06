De la Fuente: «Fuimos mejores en todo y minimizamos a Italia»

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación tras el encuentro que enfrentó a España e Italia en la segunda jornada de la fase de grupos de la Eurocopa. Con esta victoria, la selección española se ha clasificado para los octavos de final tras ganar 1-0 al conjunto transalpino. El combinado nacional hizo un grandísimo partido ante la vigente campeona del mundo.

De la Fuente comenzó hablando de sus sensaciones: «Sigo pensando lo mismo que ayer. Estoy orgulloso por el resultado y haber ganado a la campeona de Europa. Pero esto es muy difícil. No puedo faltar a mi sentimiento y sigo convencido de que no hay una selección mejor que nosotros. Lo sigo pensando».

«Hubo algo más que físico. El fútbol es físico y condición técnica y táctica. Fuimos superiores en todo. Hoy se vio minimizada por nuestras virtudes. Podemos seguir mejorando, pero con los pies en el suelo», aseguró.

Sobre si este ha sido el mejor partido, ha sido claro: «Yo creo que sí. Ha sido el partido más completo. No encantado de reivindicar el producto español y somos los mejores del mundo en muchas facetas. Eso se refrenda ganando títulos».

De la Fuente también habló de como se gestionan los elogios: «Les conozco bien, sé cómo se van a comportar y todavía no se ha hecho nada. Desde la prudencia, la humildad y el respeto todo se entiende mucho mejor. En ese equilibrio no nos vamos a equivocar nunca».

Sobre como dosificar al equipo, explicó lo siguiente: «El próximo partido nos permite refrescar, pero no por regalar nada a nadie. Sino porque podemos dar la oportunidad a otros jugadores que también se merecen jugar. Intentaremos hacer justicia con todos, pero sacaremos un equipo muy potente y con mucho nivel».

El seleccionador habló del nivel de España: «He reconocido a nuestro equipo y vi el potencial que tiene. Ellos parecían menos buenos porque hemos estado muy bien. Estamos haciendo un camino y no hay que compararlo con otras selecciones. Hay que ir paso a paso, tener tranquilidad y continuar disfrutando».

Sobre Nacho, fue claro: «El problema surgió por la noche y me comentó que tenía una molestia que le impedía jugar. No queríamos correr riesgos pensando en estar aquí hasta el día 15». Además, sobre Laporte fue claro: «Ha estado excepcional, ha dominado el juego y eso nos hace muy felices. Hemos conformado una gran selección».

De la Fuente también habló de Cucurella: «Mi principal virtud es que los conozco muy bien. Ellos me conocen muy bien y saben lo que les voy a pedir. Conmigo ha llegado a jugar por delante del lateral. Rinde muy bien y es muy competitivo. Nuestra fuerza radica en el grupo. Hoy España es la gran ganadora».

Por último, comentó el margen de mejora: «Esto se puede hacer mejor. Su techo, conociéndoles muy bien, es lo único que no conozco. No se cansan de mejorar y creen en lo que les decimos. Confían en nosotros. Tengo confianza ciega en que no se van a parar en el sueño que todos tenemos».